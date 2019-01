Bangkok Airways apre i cieli alla rotta Bangkok - Cam Ranh, Vietnam

Bangkok Airways è la prima compagnia aerea a implementare un collegamento diretto tra Bangkok e Cam Ranh. La città, nota come "Riviera del Mar Cinese Meridionale", è situata sulla costa sudorientale del Vietnam, a soli 30 minuti da Nha Trang, una delle spiagge più ambite del Paese, ed è meta turistica ricca di attrazioni e attività ricreative tra cui templi buddhisti, chiese cattoliche in stile gotico, sorgenti termali, saline e cascate uniche al mondo. Il collegamento a Cam Ranh agevola inoltre i viaggiatori che si avvalgono di compagnie partner di Bangkok Airways per raggiungere Dalat e Mui Ne, e da lì Ho Chi Minh City.