LONDRA e NEW YORK, 7 gennaio 2026 /PRNewswire/ -- Barclays ha annunciato un investimento strategico in Ubyx Inc., un sistema di compensazione statunitense per denaro digitale, inclusi depositi tokenizzati e stablecoin regolamentate.

"L'interoperabilità è essenziale per liberare il pieno potenziale delle risorse digitali. Con l'evoluzione del panorama dei token, delle blockchain e dei wallet, la tecnologia dedicata svolgerà un ruolo fondamentale nel fornire connettività e infrastrutture che consentano alle istituzioni finanziarie regolamentate di interagire senza problemi. "Siamo lieti di unirci a Ubyx nel suo percorso, mentre perseguiamo i nostri ambiziosi obiettivi condivisi di accelerare e plasmare l'innovazione nel nostro settore", commenta Ryan Hayward, direttore risorse digitali e investimenti strategici Barclays.

Spiega Tony McLaughlin, ceo Ubyx: "La nostra missione consiste nello sviluppare una rete di accettazione globalizzata comune per il denaro digitale regolamentato, inclusi depositi tokenizzati e stablecoin regolamentate. La partecipazione delle banche è fondamentale per garantire il rimborso del valore nominale attraverso canali regolamentati. Stiamo entrando in un mondo in cui ogni azienda regolamentata offre portafogli digitali oltre ai tradizionali conti bancari."

Questo investimento avviene in un momento di crescente interesse per nuove forme di denaro digitale basate su token negoziati su infrastrutture blockchain pubbliche. La chiarezza normativa sta progredendo in diversi paesi e stanno emergendo prove di una crescente adozione anche al di fuori dei casi d'uso delle criptovalute. Barclays e Ubyx si impegnano nello sviluppo responsabile della moneta tokenizzata all'interno del perimetro normativo.

