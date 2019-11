Baring Private Equity Asia accetta di acquisire Lumenis

HONG KONG e TEL AVIV, Israele, 19 novembre 2019 /PRNewswire/ -- Baring Private Equity Asia ha annunciato oggi che i suoi fondi di private equity affiliati ("BPEA") hanno accettato di acquisire da XIO l'azienda Lumenis, fornitrice leader di dispositivi medicali energetici innovativi nei settori della medicina estetica, urologia, oftalmologia, otorinolaringoiatria e ginecologia. L'operazione attribuisce a Lumenis un valore aziendale di oltre 1 miliardo di dollari.

Lumenis è un'azienda leader globale nel campo delle soluzioni cliniche minimamente invasive per le specialità di medicina estetica, chirurgia e oftalmologia. Da oltre 50 anni, i prodotti all'avanguardia di Lumenis ridefiniscono i trattamenti clinici e stabiliscono diversi standard di riferimento. L'azienda è presente in oltre 100 paesi e conta quasi 1.500 dipendenti in tutto il mondo. Il mercato più importante è rappresentato dalla regione Asia-Pacifico, insieme ad una forte presenza nel Nord America e nell'EMEA.

"L'investimento di BPEA è un enorme voto di fiducia in Lumenis e nei risultati della nostra organizzazione in tutto il mondo. Negli ultimi anni abbiamo sviluppato e introdotto molteplici soluzioni tecnologiche all'avanguardia che hanno ridefinito il nostro settore e aperto nuovi segmenti di mercato. Desidero ringraziare l'intero team di Lumenis; sono davvero orgoglioso di tutto ciò che abbiamo realizzato e onorato di guidare un'azienda all'avanguardia nell'innovazione medico-sanitaria, impegnata a migliorare la vita delle persone in ogni parte del mondo. Confidiamo di collaborare con il team di BPEA per continuare a sviluppare e fornire a livello globale una migliore tecnologia per la migliore cura del paziente", ha detto Tzipi Ozer-Armon, CEO di Lumenis.

Yan Jiao, Amministratore delegato di BPEA ha commentato: "Lumenis si è costruita una posizione di leader del mercato creando alcune delle tecnologie più innovative del settore. È chiaramente un'azienda leader globale, soprattutto in Asia, ovvero un mercato che di recente si è imposto come il più grande al mondo per i trattamenti medici ed estetici. Aspiriamo a lavorare con il CEO e il management team per sostenere le loro aspirazioni di crescita globale".

L'operazione rimane soggetta alla consueta procedura di approvazione regolamentare e dovrebbe concludersi all'inizio del 2020.

Informazioni su Lumenis

Lumenis è un'azienda leader globale nel campo delle soluzioni cliniche minimamente invasive per il mercato estetico, chirurgico e oftalmico, nonché un riferimento a livello mondiale nello sviluppo e nella commercializzazione di tecnologie innovative basate su diverse fonti di energia, tra cui tecnologie laser, a luce pulsata ad alta intensità (IPL) e a radiofrequenza (RF). Da oltre 50 anni, i prodotti rivoluzionari di Lumenis ridefiniscono i trattamenti clinici e stabiliscono numerosi nuovi standard di riferimento per la tecnologia e la pratica clinica. Lumenis ha realizzato soluzioni efficaci per condizioni precedentemente ritenute non trattabili progettando tecnologie avanzate che hanno rivoluzionato le metodiche terapeutiche esistenti.

Informazioni su Baring Private Equity Asia

Baring Private Equity Asia (BPEA) è una delle maggiori e più affermate società di investimento privato alternativo in Asia, con un capitale impegnato totale di oltre 18 miliardi di dollari. L'azienda gestisce un programma di investimenti private equity, con la sponsorizzazione di acquisizioni e la fornitura di capitale di crescita a favore di aziende interessate ad espansioni o acquisizioni, con particolare attenzione alla regione Asia-Pacifico, oltre ad investire in aziende a livello globale che possono trarre beneficio da un'ulteriore espansione nell'Asia-Pacifico. BPEA gestisce anche fondi dedicati incentrati sul credito immobiliare privato e sul credito privato. L'azienda ha alle spalle 22 anni di storia e oltre 160 dipendenti tra gli uffici di Hong Kong, Cina, India, Giappone, Singapore e Australia. Il portafoglio di aziende BPEA consta attualmente di oltre 30 società attive in tutta l'Asia, con un totale di 158.000 dipendenti e un fatturato di circa 31 miliardi di dollari.

Per ulteriori informazioni visitare www.bpeasia.com

Informazioni su XIO

Fondata nel 2014 e con sede a Londra, XIO Group è un'azienda globale di investimenti alternativi di diversi miliardari di dollari incentrata sull'identificazione e sull'investimento in aziende leader di mercato nel Nord America e in Europa, con l'obiettivo di aiutare tali aziende a capitalizzare le opportunità non sfruttate nei mercati in rapida crescita, soprattutto nella regione asiatica.

