Bella Hadid si trasforma per svelare i look principali della collezione Self-Portrait Primavera/Estate 2022 presentata durante la settimana della moda di Londra

LONDRA, 22 settembre 2021 /PRNewswire/ -- "Quando penso alla donna Self-Portrait, non ho mai in mente una sola persona. Per me, l'entusiasmo di ciò che creo deriva dal disegnare una collezione pensata per donne con personalità diverse, atteggiamenti diversi e modi diversi di vivere la loro vita. Volevo celebrare questo spirito con la mia nuova collezione e presentare le diverse sfaccettature della donna Self-Portrait con una serie di immagini di Bella Hadid che si trasforma per rispecchiare i diversi aspetti della sua personalità". Han Chong, fondatore e direttore creativo di Self-Portrait