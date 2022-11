BELVEDERE PRESENTA LA NUOVA CAMPAGNA MONDIALE CON PROTAGONISTA DANIEL CRAIG DIRETTA DAL PREMIO OSCAR TAIKA WAITITI

Belvedere Vodka riunisce un cast stellare di straordinari artisti per la realizzazione di una campagna indimenticabile ispirata alla pura emozione catturata in un glorioso momento di assoluta libertà

MILANO, 10 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Belvedere, la vodka super-premium numero uno al mondo, è lieta di annunciare la sua grandiosa campagna che vede protagonista Daniel Craig, l'attore pluri-acclamato dalla critica, come mai visto finora. Diretta dal regista Premio Oscar Taika Waititi, questa collaborazione inaspettata, divertente e ispirata mostra l'eccezionale talento di Craig nel sorprendere e reinventarsi.

Daniel Craig for Belvedere Vodka Daniel Craig for Belvedere Vodka

Coraggiosa nello spirito, con una calda energia ribelle, la campagna riunisce un cast stellare di straordinari artisti. Diretta in modo sublime e ironico dal celebre coreografo JaQuel Knight, con un brano originale scritto e interpretato dalle superstar mondiali Rita Ora e Giggs, la campagna è stata poi prodotta dai famosi hitmakers Invisible Men, Bandits e Hungry Man. Gli scatti che accompagnano la campagna sono stati realizzati dall'iconico Juergen Teller, nella stessa suite in cui è ambientata la scena del gran finale del film, mentre Christine Centenera ha apportato il suo tocco pulito e moderno alle riprese.

La visione unica di Taika immagina come la vita potrebbe apparire quando le telecamere non stanno riprendendo. Craig si allontana dalla folla acclamante e attraversa Pont Neuf, l'iconico ponte di Parigi. Si muove in modo disinvolto e divertito tra la lobby, i corridoi e il rooftop del lussuoso Hotel Cheval Blanc Paris senza mai perdere il ritmo. Infine, e apparentemente senza un pensiero al mondo, l'attore si aggira nella spettacolare suite e danza dirigendosi verso il Belvedere bar. Poi, proprio mentre si appresta a godersi un sorso ghiacciato, il regista urla un taglio e Waititi realizza un cameo chiedendo a Craig di ricominciare dall'inizio.

Nel complesso, un gruppo di dinamici e dotati provocatori, ognuno con il proprio gusto per l'anticonvenzionale, che ha saputo catturare creativamente un'istantanea rappresentativa dei valori di espressione, autenticità e stile che sono cari a Belvedere e a ognuno di loro.

La campagna sarà svelata in Times Square il 9 Novembre alle ore 18:00 (EST) per poi esplodere in un susseguirsi di billboards ed eventi memorabili volti a generare un impatto sensazionale e a renderla un argomento di conversazione internazionale.

Special Thanks to

Baccarat

About Belvedere

Realizzata con segale polacca, acqua purissima e un processo di distillazione a fuoco, Belvedere è prodotta in una delle distillerie polacche più longeve al mondo che produce vodka dal 1910. Belvedere rende omaggio a oltre 600 anni di tradizione nella trasformazione artigianale di segale in una straordinaria vodka dal sapore deciso e dal carattere intenso. Il suo gusto è strutturato ed elegante con sentori di mandorla, vaniglia e pepe bianco, un delicato e morbido sapore al palato che si espande in un finale fresco e puro.

BEVI RESPONSABILMENTE

Video - https://www.youtube.com/watch?v=ekESZIn4y18

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1942918/BELVEDERE.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1942919/Belvedere_Logo.jpg

SOURCE Belvedere Vodka