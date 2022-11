BELVEDERE PRÄSENTIERT NEUE GLOBALE KAMPAGNE MIT DANIEL CRAIG IN DER HAUPTROLLE UND OSCAR-PREISTRÄGER TAIKA WAITITI (REGIE)

Belvedere Vodka vereint hochkarätige Künstler für eine außergewöhnliche Kampagne – inspiriert von reinen Emotionen, zeigt sie den glorreichen Moment vollkommener Freiheit

NEW YORK, 9. November 2022 /PRNewswire/ -- Belvedere, der erste Super-Premium-Vodka weltweit, veröffentlicht heute eine eindrucksvolle Kampagne mit dem gefeierten Schauspieler Daniel Craig – wie man ihn niemals zuvor sah. Regie führte der Oscar-prämierte Filmemacher Taika Waititi. Die unterhaltsame und inspirierende Zusammenarbeit zeigt Daniel Craigs Talent zu überraschen und zu begeistern.

Die Kampagne überzeugt mit mutigen Einstellungen und einer warmherzigen, rebellischen Energie des gesamten Teams. Daniel Craig wurde vom bekannten Choreografen JaQuel Knight gekonnt und humorvoll tänzerisch in Szene gesetzt. Die Musik stammt von den globalen Superstars Rita Ora und Giggs, die den Original-Song schrieben und performen. Produziert wurde der Song von den Hitmachern Invisible Men, Bandits und Hungry Man. Die begleitenden Kampagnenbilder wurden von Juergen Teller in derselben Suite fotografiert, in der auch das große Finale des Films spielt. Christine Centenera hat das Shooting mit einer klaren, modernen Note gestylt.

Taika Waititis einzigartige Sicht stellt sich vor, wie das Leben aussehen könnte, wenn die Kameras nicht laufen. Daniel Craig bewegt sich aus einer Menschenmenge heraus und überquert die berühmte Pont Neuf Brücke in Paris. Er bahnt sich spielerisch tanzend seinen Weg durch die Lobby, den Hotelflur auf das Dach des luxuriösen Hotels Cheval Blanc in Paris, ohne auch nur einen Beat zu verpassen. Anschließend betritt der Schauspieler scheinbar unbekümmert die spektakuläre Suite und tanzt in Richtung der Belvedere-Bar. Als er gerade einen eiskalten Schluck nehmen will, ruft Regisseur Waititi "Schnitt" und bittet Craig, nochmals von vorne zu beginnen.

Erfindungsreiche und begabte Provokateure, mit einer Vorliebe für das Unkonventionelle, haben mit der neuen Belvedere Kampagne eine einzigartige Momentaufnahme geschaffen, die ihre und Belvederes gemeinsamen Werte wie Selbstausdruck, Authentizität und Stil unterstreichen.

Premiere der Kampagne ist auf dem New Yorker Times Square am 9. November um 18:00 Uhr (EST), wo sie auf prominenten Billboards überrascht, gefolgt von einer Reihe von Events und Enthüllungen, die für Aufsehen und Gesprächsstoff weltweit sorgen werden.

Aus polnischem Roggen, reinstem Wasser und über Feuer destilliert, entsteht Belvedere in einer der ältesten Destillerien weltweit, die seit dem Jahr 1910 polnischen Vodka produziert. Belvederes Brennmeister schöpfen aus der 600-jährigen Geschichte polnischer Vodkakunst, um aus Roggen diesen außergewöhnlichen Vodka mit ausgeprägtem Geschmack und Charakter meisterhaft zu komponieren. Im Geschmack strukturiert und elegant, mit einem Hauch Mandel, Vanille und weißem Pfeffer, am Gaumen subtil und samtig, mit einem weichen, sauberen Nachhall.

Belvedere Vodka empfiehlt massvoll-geniessen.de

