Benzinga.com lancia il sito in lingua italiana - Benzinga Italia

Uno dei principali editori finanziari di notizie sul mercato azionario USA offre ora contenuti in italiano

DETROIT, 9 luglio 2020 /PRNewswire/ -- Benzinga.com, uno dei principali editori di notizie sul mercato azionario statunitense, annuncia oggi il lancio di un'edizione in lingua italiana, Benzinga Italia (https://it.benzinga.com). Benzinga, fondata nel 2010, è fiera di rendere le informazioni finanziarie più accessibili e fruibili agli investitori. Benzinga.com ha oltre 6 milioni di lettori al mese in tutto il mondo ed è entusiasta di offrire lo stesso contenuto di alta qualità agli investitori italiani interessati alla copertura del mercato azionario nella loro lingua madre, l'italiano.

In merito alla decisione di lanciare in Italia la prima edizione di Benzinga fuori dagli Stati Uniti, Tova Citrin, Vice Presidente delle Operazioni Globali (ed ex Direttore delle Operazioni di Investing.com e Seeking Alpha), ha dichiarato: "Abbiamo scelto l'Italia come primo paese perché sappiamo che esiste un interesse elevato nei confronti del mercato azionario statunitense e attualmente la maggior parte delle analisi sui titoli americani è disponibile solo in inglese. Inoltre, poiché l'Italia è stato uno tra i paesi più colpiti dalla recente pandemia di Covid-19, auspichiamo che il nostro sito contribuisca in qualche modo alla ripresa finanziaria del Belpaese".

I lettori di Benzinga Italia troveranno articoli all'avanguardia sull'attualità economica e sulle notizie quotidiane che riguardano in gran parte i principali titoli USA quotati sull'S&P 500, NYSE e NASDAQ. In aggiunta saranno proposte notizie sui rating degli analisti, sui futures, sulle opzioni, sugli ETF, sulle materie prime, sulle IPO e sulle strategie di trading.

Informazioni su Benzinga.com:

Benzinga.com è un importante editore finanziario statunitense con sede a Detroit, Michigan. Fondata nel 2010 dal CEO, Jason Raznick, l'azienda ha oltre 6 milioni di lettori al mese ed è considerata leader nel settore Fintech. I suoi prodotti più apprezzati includono una lista di API finanziarie di alto livello, che l'azienda concede in licenza a diverse istituzioni finanziarie.

Dal 2020, Benzinga è il maggiore fornitore di notizie e dati finanziari per i broker nordamericani. Per maggiori informazioni, visitare il sito benzinga.com/apis.

