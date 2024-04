BingX cavalca l'onda rialzista del mercato con espansione globale e performance record.

Il volume di trading spot e perpetual è aumentato di più di sette volte rispetto al trimestre precedente.

VILNIUS, Lituania, 2 aprile 2024 /PRNewswire/ -- BingX, una dei principali exchange di criptovalute, segnala significativi successi e avanzamenti strategici, spinti da una traiettoria di mercato favorevole nel primo trimestre del 2024. La società ha delineato una serie di risultati significativi che segnalano la sua robusta crescita, penetrazione nel mercato e miglioramento delle performance operative.

Principali highlights Finanziari e Operativi:

Volume di Trading Spot: secondo dati recenti di CoinGecko, il volume di trading spot di BingX ha registrato un aumento di oltre sette volte rispetto al trimestre precedente, evidenziando la crescente fiducia degli operatori e la liquidità di mercato sulla piattaforma. La traiettoria di crescita è significativamente guidata da 24 offerte di token iniziali che sono state elencate su BingX come primo scambio, inclusi token di spicco come BOME, WEN e MANTA. Degno di nota è il prezzo di BOME che ha registrato una straordinaria impennata del 4,384.62% su BingX, segnando il più alto guadagno tra tutti gli scambi. Allo stesso modo, WEN e MANTA hanno registrato guadagni sostanziali rispettivamente del 1,169.26% e del 1,033.33%.

Interesse Aperto: le analisi di CoinGecko mostrano che BingX ha raggiunto un interesse aperto massimo di $6,298,543,514 il 26 marzo, segnando un aumento quadruplo rispetto all'anno precedente e tre mesi consecutivi di crescita dell'interesse aperto.

il 26 marzo, segnando un aumento quadruplo rispetto all'anno precedente e tre mesi consecutivi di crescita dell'interesse aperto. Volume di Trading Perpetual: il volume di trading perpetual della piattaforma è salito a $14 miliardi entro il 26 marzo, segnando un aumento di sette volte rispetto al trimestre precedente. Questa significativa crescita è in gran parte dovuta a una competizione di trading chiamata SuperX, tenutasi alla fine di febbraio, che vantava un montepremi di $1 milione.

miliardi entro il 26 marzo, segnando un aumento di sette volte rispetto al trimestre precedente. Questa significativa crescita è in gran parte dovuta a una competizione di trading chiamata SuperX, tenutasi alla fine di febbraio, che vantava un montepremi di milione. Traffico del Sito Web: riflettendo la crescente popolarità e coinvolgimento degli utenti di BingX, ICO Analytics ha riportato che BingX è salito dall'undicesimo al nono posto nel traffico del sito web da dicembre dell'anno scorso a febbraio di quest'anno.

Iniziative Strategiche ed Espansione Globale:

Partnership con il Chelsea F.C.: BingX ha intrapreso la sua prima avventura nel mondo dello sport diventando il principale partner del Chelsea F.C. nel gennaio 2024. Questa partnership ha stabilito BingX come Partner Ufficiale della Manica per le divise della squadra maschile del Chelsea per il resto della stagione 2023/24.

Espansione in America Latina : in linea con la sua espansione globale strategica, BingX ha segnato la sua entrata in America Latina lanciando operazioni in Brasile nel marzo 2024. Gli utenti brasiliani hanno acquisito la possibilità di acquistare criptovalute utilizzando Reais brasiliani (BRL) tramite trasferimenti Pix. Questa mossa sottolinea l'impegno di BingX nel migliorare l'inclusione finanziaria e l'accessibilità nel mercato latinoamericano.

"Questi notevoli successi sottolineano la forte posizione di BingX e le prospettive positive nel rapidamente cambiante panorama delle criptovalute. Mentre manteniamo il nostro focus sull'espansione globale e sul capitalizzare sulle dinamiche di mercato rialziste, BingX è dedicato a offrire esperienze di trading e opportunità senza pari alla nostra community globale", ha dichiarato Vivien Lin, Chief Product Officer di BingX.

Riguardo a BingX

Fondata nel 2018, BingX è uno dei principali scambi di criptovalute, che serve oltre 10 milioni di utenti in tutto il mondo. BingX offre prodotti e servizi diversificati, tra cui spot, derivati, trading copiato e gestione del patrimonio - tutti progettati per le esigenze in evoluzione degli utenti, dai principianti ai professionisti. BingX si impegna a fornire una piattaforma affidabile che permetta agli utenti di utilizzare strumenti e funzionalità innovative per migliorare la propria capacità di trading. Nel 2024, BingX è diventato con orgoglio il principale partner del Chelsea FC, segnando un emozionante debutto nel mondo dello sport.

Per ulteriori informazioni, visitare: https://bingx.com/

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2377293/BingX.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2310183/BingX_logo_Logo.jpg