BingX, Global Genişleme ve Rekor Kıran Performanslarla Boğa Piyasası Dalgasını Yönetiyor

Spot ve sürekli vadeli işlem hacmi bir önceki çeyreğe göre yedi kattan fazla arttı

Açık pozisyon 6 milyar $ ile son bir yılın en yüksek seviyesine ulaştı

Platformun sürekli vadeli işlem hacmi Mart ayı itibariyle 14 milyar dolara yükseldi

VILNIUS, Litvanya, 2 Nisan 2024 /PRNewswire/ -- Dünyanın önde gelen borsalarından olan BingX , 2024'ün ilk çeyreğinde olumlu bir pazar gidişatıyla desteklenen önemli başarılar ve stratejik ilerlemeler duyurdu. Şirket, güçlü büyümesini, pazar penetrasyonunu ve artan operasyonel performansını gösteren bir dizi başarıyı özetledi.

Başlıca Finansal ve Operasyonel Önemli Noktalar:

BingX Rides the Bullish Market Wave with Global Expansion and Record-Breaking Performances

Spot İşlem Hacmi: CoinGecko'nun son verilerine göre, BingX'in spot işlem hacmi bir önceki çeyreğe göre yedi kattan fazla artış göstererek platformda artan trader güvenini ve piyasa likiditesini ortaya koymuştur. Büyüme yörüngesi, BOME, WEN ve MANTA gibi göze çarpan tokenler de dahil olmak üzere ilk borsa olarak BingX'te listelenen 24 ilk token teklifinden önemli ölçüde kaynaklanmaktadır. Özellikle, BOME'un fiyatı BingX'te %4.384,62'lik olağanüstü bir artış kaydederek tüm borsalar arasında en yüksek kazancı gösterdi. Benzer şekilde, WEN ve MANTA sırasıyla %1.169,26 ve %1.033,33'lük önemli kazançlar elde etti.

CoinGecko'nun son verilerine göre, BingX'in spot işlem hacmi bir önceki çeyreğe göre yedi kattan fazla artış göstererek platformda artan trader güvenini ve piyasa likiditesini ortaya koymuştur. Büyüme yörüngesi, BOME, WEN ve MANTA gibi göze çarpan tokenler de dahil olmak üzere ilk borsa olarak BingX'te listelenen 24 ilk token teklifinden önemli ölçüde kaynaklanmaktadır. Özellikle, BOME'un fiyatı BingX'te %4.384,62'lik olağanüstü bir artış kaydederek tüm borsalar arasında en yüksek kazancı gösterdi. Benzer şekilde, WEN ve MANTA sırasıyla %1.169,26 ve %1.033,33'lük önemli kazançlar elde etti. Açık Pozisyon Oranı: CoinGecko'dan alınan analitik bilgiler, BingX'in 26 Mart'ta 6.298.543.514$ ile yılın en yüksek açık pozisyon oranına ulaşarak bir önceki yıla kıyasla dört kat artış kaydettiğini ve üç ay üst üste açık pozisyon oranının arttığını gösteriyor.

CoinGecko'dan alınan analitik bilgiler, BingX'in 26 Mart'ta 6.298.543.514$ ile yılın en yüksek açık pozisyon oranına ulaşarak bir önceki yıla kıyasla dört kat artış kaydettiğini ve üç ay üst üste açık pozisyon oranının arttığını gösteriyor. Sürekli Vadeli İşlem Hacmi: Platformun sürekli vadeli işlem hacmi 26 Mart itibariyle 14 milyar dolar'a yükseldi ve geçen çeyreğe göre yedi kat artış gösterdi. Bu önemli büyüme, şubat ayı sonunda düzenlenen ve 1 milyon dolarlık ödül havuzuna sahip olan SuperX adlı işlem yarışmasının bir sonucudur.

Platformun sürekli vadeli işlem hacmi 26 Mart itibariyle 14 milyar dolar'a yükseldi ve geçen çeyreğe göre yedi kat artış gösterdi. Bu önemli büyüme, şubat ayı sonunda düzenlenen ve 1 milyon dolarlık ödül havuzuna sahip olan SuperX adlı işlem yarışmasının bir sonucudur. Web Sitesi Trafiği: BingX'in artan popülerliğini ve kullanıcı katılımını yansıtan ICO Analytics, BingX'in geçen yılın aralık ayından bu yılın şubat ayına kadar web sitesi trafiğinde 11. sıradan 9. sıraya yükseldiğini bildirdi.

Stratejik Girişimler ve Global Genişleme:

Chelsea F.C. ile Ortaklık: BingX, Ocak 2024'te Chelsea F.C.'nin ana ortağı olarak spor alanındaki ilk girişimini başlattı. Bu ortaklık, BingX'i 2023/24 sezonunun geri kalanında Chelsea'nin erkek takım formalarının Resmi Kol Ortağı olarak belirledi.

BingX, Ocak 2024'te Chelsea F.C.'nin ana ortağı olarak spor alanındaki ilk girişimini başlattı. Bu ortaklık, BingX'i 2023/24 sezonunun geri kalanında Chelsea'nin erkek takım formalarının Resmi Kol Ortağı olarak belirledi. Latin Amerika'ya Açılım: Stratejik global genişlemesine paralel olarak BingX, Mart 2024'te Brezilya'da faaliyete geçerek Latin Amerika'ya giriş yaptı. Brezilyalı kullanıcılar, PIX transferleri aracılığıyla Brezilya Real'i (BRL) kullanarak kripto para satın alma olanağı elde etti. Bu hamle, BingX'in Latin Amerika pazarında finansal kapsayıcılığı ve erişilebilirliği artırma konusundaki kararlılığının altını çiziyor.

Vivien Lin, BingX Genel Ürün Yöneticisi (CPO), özet rapor ile ilgili şu sözleri söyledi: "Bu kayda değer başarılar, BingX'in hızla değişen kripto para dünyasındaki güçlü duruşunun ve olumlu görünümünün altını çiziyor. Dünya çapında genişlemeye ve yükselen piyasa dinamiklerinden yararlanmaya odaklanmaya devam ederken BingX, küresel topluluğumuza eşsiz alım satım deneyimleri ve fırsatları sunmaya kendini adamaktadır."

BingX Hakkında

2018 yılında kurulan BingX, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcıya hizmet veren lider bir kripto para borsasıdır. BingX, spot, türevler, copy trading ve varlık yönetimi dahil olmak üzere çeşitlendirilmiş ürün ve hizmetler sunmaktadır. Hepsi yeni başlayanlardan profesyonellere kadar kullanıcıların gelişen ihtiyaçları için tasarlanmıştır. BingX, kullanıcılara işlem yeterliliklerini artırmak için yenilikçi araç ve özelliklerle güçlendiren güvenilir bir platform sağlamayı taahhüt eder. BingX, 2024 yılında Chelsea FC'nin ana ortağı olmaktan gurur duyarak spor dünyasında heyecan verici bir ilke imza attı.

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