BIRKENSTOCK APRE IL SUO PRIMISSIMO PUNTO VENDITA IN FRANCIA

Situato nel quartiere di Marais, lo store è un grande traguardo per l'espansione di BIRKENSTOCK in Europa.

LINZ AM RHEIN, Germania e PARIGI, 22 luglio 2024 /PRNewswire/ --

UNA LOCATION PERFETTA

The uniquely designed 130 square meter store will be a space to truly connect with consumers and local communities The Experience Area, equipped with a giant light box, showcases the innovation of THE NATURAL ACTIVE RECOVERY PACK. Exterior of the new BIRKENSTOCK store, 17 Rue des Archives, 75004 Marais, Paris

Il 20 luglio BIRKENSTOCK aprirà il suo primissimo punto vendita in Francia. A pochi passi dal Centro Pompidou e dal municipio, lo spazio a due piani permetterà al brand di veicolare i propri valori e alle persone di camminare in modo naturale.

Per dare inizio al suo viaggio di espansione in Europa, BIRKENSTOCK ha scelto Parigi, una delle capitali della moda e della cultura, e in particolare il quartiere di Marais, perfettamente adatto al suo DNA. Questa struttura singolare di 130 metri quadri con pareti in gesso ci ricorda che la città è stata costruita su antiche grotte di questa roccia, usata per l'intonaco. Anche pelle e sughero, il cuore del plantare BIRKENSTOCK, sono ben presenti in questo spazio dove il brand verrà a contatto con i consumatori, con le comunità locali e con chi ama camminare e correre. Il sotterraneo, un'"area esperienziale" con una box luminosa che presenta le ultime campagne, verrà usata per gli eventi della community e per le iniziative commerciali.

SCOPRITE IL PACCHETTO NATURAL ACTIVE RECOVERY

In occasione dell'apertura, questo spazio presenterà il nuovissimo PACCHETTO NATURAL ACTIVE RECOVERY. Con soli 1500 pezzi e un packaging esclusivo, il set comprende il plantare Active Recovery, l'edizione speciale Birki Air 2.0 e i nuovissimi strumenti in sughero.

La salute del piede è sempre stata al centro di BIRKENSTOCK. Alla fine del XX secolo, Konrad Birkenstock sviluppò una forma per scarpe anatomica e solette flessibili, due delle quali chiamò "Fußbett", plantare. Queste innovazioni sono alla base del "Sistema BIRKENSTOCK". All'inizio degli anni '60 del '900, suo nipote Karl Birkenstock progettò il primo plantare originale Birkenstock standardizzato come lo conosciamo oggi. Ispirato all'andatura naturale, conferisce al piede un supporto naturale, garantisce una distribuzione equa del peso, sostiene l'arco del piede e previene gli innaturali punti di pressione dal tallone alle dita.

Il nuovo pacchetto NATURAL ACTIVE RECOVERY offre un'impareggiabile esperienza di recupero che potenzia tutte le attuali soluzioni. Costituita sul principio fondatale di una camminata secondo natura, che ha cambiato il concetto di calzature fino a oggi, questa innovazione va ancora oltre offrendo un approccio simbiotico che unisce la ripresa attiva e passiva per un recupero completo. Il pacchetto sarà disponibile nello store parigino e online prima di essere integrato nella gamma BIRKENSTOCK entro il 2025.

Prima dell'apertura al pubblico del 20 luglio, il 18 e il 19 luglio ospiti e media sono invitati a un'anteprima esclusiva alla scoperta del brand. Verranno invitati a prendere parte a sessioni di sport guidato con "Distance Athletic", una community di runner di Parigi, seguite da un momento di recupero con il nuovissimo PACCHETTO NATURAL ACTIVE RECOVERY.

IL PRIMO PASSO DI UN GRANGE VIAGGIO

L'apertura dello store parigino, il primo nella regione negli ultimi 4 anni, rappresenta un passo importante e un punto di riferimento nello sviluppo della strategia di vendita di BIRKENSTOCK in Europa. Per portare l'esperienza del plantare direttamente ai consumatori, entrare in contatto con le comunità locali e condividere i propri valori, nei prossimi anni BIRKENSTOCK aprirà altri store in diverse grandi città europee. Questo gli permetterà di realizzare la sua visione: permettere a tutti di accedere all'esperienza del plantare originale.

Nico Bouyakhf, Presidente e Amministratore delegato di BIRKENSTOCK Europa: "Questo store ci aiuta a relazionarci più intimamente con i consumatori. Ci sono diverse città europee importanti in cui non siamo presenti e siamo emozionati di iniziare la nostra espansione retail in modo più significativo da una città iconica come Parigi, in una location rinomata come Marais, e portare l'incredibile storia e l'esperienza del plantare in un ambiente unico che rispecchia il fascino autentico della capitale francese."

INFORMAZIONI PER I MEDIA

Indirizzo dello store: 17 Rue des Archives, 75004 Parigi

Orari: lunedì- sabato: 10:30 – 19:30

Immagini store: da annunciarsi

RICHIESTE STAMPA

Birkenstock Group B.V. & Co. KG

Burg Ockenfels

53545 Linz am Rhein

Germania

Indirizzo postale:

BIRKENSTOCK Group

Lenbach Palais

Lenbachplatz 3

80333 Monaco

Germania

LINKEDIN

INSTAGRAM

BIRKENSTOCK

BIRKENSTOCK è un brand internazionale che accoglie tutti i consumatori indipendentemente da provenienza, genere, età e reddito e il cui impegno è profuso verso un chiaro obiettivo - mantenere sano il piede. Profondamente radicato negli studi della biomeccanica riguardanti il piede umano e proveniente da una tradizione famigliare di calzolai risalente al 1774, BIRKENSTOCK è un "super brand" senza tempo con un universo che trascende le categorie di prodotto e spazia da prezzi accessibili a prezzi di lusso, rivolgendosi al bisogno crescente di uno stile di vita consapevole e attivo. Funzionalità, qualità e tradizione sono i valori fondamentali del brand, i cui prodotti includono calzature, sistemi letto e cosmetici naturali. BIRKENSTOCK è l'inventore del plantare e ha plasmato il principio di camminata secondo natura ("Naturgewolltes Gehen").

Con oltre 6200 dipendenti in tutto il mondo, crediamo che il modo in cui le cose vengono fatte abbia lo stesso valore del prodotto in sé. Per garantire questi standard di qualità, abbiamo una produzione a integrazione verticale e produciamo tutti i plantari in Germania. Inoltre, assembliamo il 95% dei nostri prodotti in Germania e ricaviamo oltre il 90% dei nostri materiali e componenti in Europa. La nostra produzione soddisfa i più alti standard ambientali e sociali nell'industria poiché testiamo i materiali in laboratori scientifici all'avanguardia.

In Germania, BIRKENSTOCK ha sedi operative in Renania Settentrionale-Vestfalia, Renania-Palatinato, Assia, Baviera, Sassonia e Meclemburgo-Pomerania e quartier generale a Linz am Rhein. BIRKENSTOCK Group ha anche uffici vendita negli Stati Uniti e Canada, in Brasile, Giappone, Danimarca, Polonia, Svizzera, Svezia, Spagna, Regno Unito, Francia, Norvegia, [Paesi Bassi,] Dubai, Singapore e India.

Birkenstock Group B.V. & Co. KG

Burg Ockenfels, Linz am Rhein, Germania

Per ulteriori informazioni vi invitiamo a visitare www.birkenstock-group.com.

Potete trovare il nostro shop online su www.birkenstock.com.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2465180/BIRKENSTOCK_Paris_Store_1.jpg

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2465179/BIRKENSTOCK_Paris_Store_2.jpg

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2465178/BIRKENSTOCK_Paris_Store_3.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2459107/Birkenstock_Logo.jpg