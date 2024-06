Bit2Me ingaggia Ilia Topuria per la sua nuova campagna pubblicitaria: "Se vuoi essere il migliore, opera come il migliore"

MADRID , 6 giugno 2024 /PRNewswire/ -- Bit2Me, la principale azienda di asset digitali leader nel mercato di lingua spagnola e registrata presso la Banca di Spagna, ha appena annunciato il lancio della sua nuova campagna pubblicitaria con protagonista Ilia Topuria, campione dei pesi piuma della Ultimate Fighting Championship (UFC).

Sotto lo slogan "Se vuoi essere il migliore, opera come il migliore", Bit2Me continua la sua scommessa sul mercato nazionale e internazionale, rafforzando i valori che l'hanno portata alla posizione di leadership, che sono consonanti con i valori del suo nuovo ambasciatore: la sicurezza in sé stessi, la perseveranza e l'essere pionieri nei rispettivi campi.

Questa azione rafforza l'immagine di Bit2Me come uno strumento di qualità sia per i principianti che per coloro che cercano di dominare il campo delle criptovalute, ispirati da un campione che rappresenta l'eccellenza in ogni movimento.

Per Leif Ferreira, CEO e co-fondatore di Bit2Me: "Ilia Topuria è la personificazione della dedizione e del successo, qualità che definiamo anche in Bit2Me. La sua carriera si basa sull'impegno costante e sulla ricerca di essere il migliore nonostante le avversità. Bit2Me condivide questa filosofia, fornendo una piattaforma completa e facile da usare per coloro che desiderano guidare nel mercato delle criptovalute."

Secondo le parole di Ilia Topuria: "Sono orgoglioso di far parte di questa campagna con Bit2Me. Nello sport, la sicurezza e la preparazione sono fondamentali per il successo. Nell'ottagono, la strategia e la fiducia negli strumenti che utilizzi fanno la differenza. Bit2Me è la scelta ideale per chi aspira a raggiungere i propri obiettivi."

Informazioni su Bit2Me

Bit2Me è un'azienda leader nel settore delle criptovalute in Spagna ed è registrata presso la Banca di Spagna come fornitore di servizi di valute virtuali. Ha anche il Livello 1 della Certificazione CSA STAR e conserva i soldi dei suoi clienti in un'Entità di Denaro Elettronico in modo tale che questi abbiano sempre accesso agli stessi quando lo desiderano e Bit2Me non possa toccarli, garantendo così la loro integrità al 100%.

Disclaimer

L'iscrizione nel registro della Banca di Spagna non implica alcuna approvazione o verifica dell'attività svolta dai fornitori di servizi di cambio di valuta virtuale per valuta fiduciaria e di custodia di portafogli elettronici da parte della Banca di Spagna.