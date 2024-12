Bitget: La Proof of Reserves di Novembre Mostra la Crescita Più Elevata del 2024

VICTORIA, Seychelles, 6 dicembre 2024 /PRNewswire/ -- Bitget, società Web3 ed uno dei principali exchange di criptovalute, ha pubblicato l'aggiornamento mensile della sua Proof-of-Reserves. A novembre, i dati mostrano che le riserve di Bitget sono aumentate in tutte le principali classi di asset detenute dagli utenti, mostrando una crescente fiducia e coinvolgimento nella piattaforma.

Le riserve di Bitcoin sono cresciute da 6.962 BTC ad ottobre a 8.284 BTC a novembre, registrando una crescita del 19% mese su mese mentre le riserve di USDT sono aumentate da 1.026.753.566 dollari a novembre a 1.443.550.312 dollari a novembre, registrando una crescita sostanziale del 41%. Anche le riserve di Ethereum hanno mostrato una crescita costante, aumentando del 6% in un mese.

"La fiducia nel settore delle criptovalute inizia con la trasparenza. La straordinaria crescita delle nostre riserve quest'anno evidenzia la fiducia che i nostri utenti ripongono in Bitget come piattaforma sicura e affidabile, e rimaniamo impegnati a stabilire standard più elevati di responsabilità nel settore", ha dichiarato Gracy Chen, CEO di Bitget.

Da gennaio, le riserve di Bitget hanno registrato una crescita straordinaria insieme ai volumi di transazione dell'exchange. La riserva di BTC è aumentata di circa il 146,62%, l'USDT è aumentato del 162,88%, le riserve di ETH hanno mostrato una crescita straordinaria del 324,36% e l'USDC è aumentato del 121,02%.

Oltre a mantenere un PoR superiore allo standard del settore, Bitget assicura ulteriormente i suoi utenti con un Fondo di Protezione da 300 milioni di dollari, ora valutato ad oltre 400 milioni di dollari secondo il suo ultimo rapporto sul fondo di protezione. Ciò conferisce alla piattaforma un ulteriore livello di resilienza contro le minacce esterne.

A proposito di Bitget

Fondata nel 2018, Bitget è una società Web3 tra i principali exchange di criptovalute al mondo. Con oltre 45 milioni di utenti in più di 150 Paesi e aree geografiche, l'exchange Bitget si impegna ad aiutare gli utenti a fare trading in modo più smart con la sua pionieristica funzione di copy trading e altre soluzioni di trading, offrendo al contempo l'accesso in tempo reale al prezzo di Bitcoin, al prezzo di Ethereum e ad altri prezzi delle criptovalute.