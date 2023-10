bolttech acquisisce Digital Care

bolttech accelera la crescita nell'area EMEA e diventa leader globale nella protezione integrata

VARSAVIA, Polonia, 18 ottobre 2023 /PRNewswire/ -- bolttech, l'insurtech internazionale in rapida crescita, ha annunciato oggi l'acquisizione di Digital Care, azienda leader nel settore della protezione integrata, con sede in Polonia. Questa acquisizione rappresenta un passo importante verso il raggiungimento degli obiettivi strategici del Gruppo nella regione EMEA e a livello globale, accelerandone la crescita, in particolare nel settore delle telecomunicazioni.

Digital Care gode di una solida reputazione in termini di innovazione e assistenza ai clienti, e i suoi prodotti e il suo ecosistema di partner sono un complemento perfetto per quelli di bolttech. L'accordo fornirà a bolttech una maggiore presenza a livello globale, un'offerta di prodotti più ampia, una scala operativa e una rete con i migliori partner distributivi nel settore della protezione integrata. Con l'ingresso di Digital Care, bolttech entrerà in quattro nuovi mercati dell'area EMEA: Polonia, Croazia, Lituania e Sudafrica.

Insieme, bolttech e Digital Care rafforzeranno una posizione di leadership nella protezione integrata a livello globale, sviluppando nuove soluzioni di assistenza, digitali e di sostenibilità. L'unione dei punti di forza delle società creerà un grande valore e nuove opportunità per i propri clienti, partner, dipendenti e azionisti.

L'acquisizione è inoltre in linea con l'obiettivo di bolttech di sfruttare la tecnologia per mettere in contatto le persone con i servizi di protezione nel momento del bisogno, promuovendo l'accessibilità dei servizi assicurativi e finanziari, in particolare nei mercati emergenti.

"Siamo entusiasti di dare il benvenuto a Digital Care nella famiglia bolttech", ha dichiarato Rob Schimek, Amministratore delegato del Gruppo bolttech, "La solida esperienza di Digital Care in termini di innovazione e assistenza ai clienti, unita alla sua grande competenza nel settore della protezione integrata, ne fa un partner ideale per accelerare la nostra crescita in EMEA e a livello globale. Insieme, saremo nelle condizioni ideali per offrire soluzioni insurtech innovative a una gamma più ampia di partner e clienti, e per aiutare più persone ad accedere ai servizi di protezione di cui hanno bisogno".

"Digital Care è lieta di entrare a far parte della famiglia bolttech. Riteniamo che questa sia un'opportunità di crescita straordinaria per la nostra azienda e che potremo svolgere un ruolo importante nel sostenere la missione di bolttech di costruire il più importante ecosistema assicurativo e di servizi di protezione a livello mondiale , basato sulla tecnologia. Desidero esprimere la mia gratitudine al nostro team per l'impegno profuso nel rendere possibile questo traguardo", ha dichiarato Aleksander Wistuba, Amministratore delegato di Digital Care.

I termini finanziari dell'acquisizione sono riservati. Dopo il completamento dell'acquisizione, bolttech e Digital Care lavoreranno a stretto contatto per garantire una transizione ottimale per tutti i dipendenti, i partner e i clienti.

SOURCE bolttech