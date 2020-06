Brescia Mobilità e Conduent Transportation rendono l'accesso al treno più rapido e più conveniente per gli utenti della metro

Con il sistema di bigliettazione (account-based ticketing, ABT), il biglietto non viene memorizzato su un dispositivo o altro media, come ad esempio uno smartphone o una smart card, ma risiede nel cloud. L'ABT permette il collegamento attraverso il cloud tra i vari dispositivi e l'account del passeggero nel back office, rendendo l'esperienza di viaggio più semplice e veloce. In seguito alla pandemia del COVID-19, il sistema di bigliettazione contactless consente alle aziende di trasporto pubblico di garantire adeguate condizioni di sicurezza per i passeggeri.

"Come Milano e Roma, il sistema all'interno della metropolitana di Brescia sta sfruttando la tecnologia per migliorare l'esperienza di viaggio degli utenti in modo che sia più veloce e più conveniente," ha affermato l'Ing. Marco Medeghini, Direttore Generale del Gruppo Brescia Mobilità. "In poche settimane abbiamo già rilevato come gli utenti della metro apprezzino il nuovo sistema. E questo è solo il primo passo verso un potenziamento del nuovo sistema di pagamento ed una continua modernizzazione dell'intero sistema di trasporto pubblico al fine di andare incontro al meglio alle esigenze di tutti i nostri passeggeri."

Installato in poco meno di tre mesi tra ottobre e dicembre 2019, il nuovo sistema fornisce ai viaggiatori una modalità di acquisto dei titoli di viaggio aggiuntiva, in aggiunta alle tradizionali emettitrici automatiche che si trovano in tutte le stazioni della metro. I viaggiatori possono inoltre acquistare Mobile Ticket, il biglietto che si può richiedere via sms o attraverso l'app "BresciApp!".

"Conduent è orgogliosa della collaborazione con Brescia Mobilità, che le ha consentito di installare il suo primo sistema di bigliettazione account based in Italia. Insieme, stiamo sfruttando le tecnologie più avanzate e stiamo rendendo il sistema di mobilità integrata di Brescia più accessibile ed in linea con i più alti standard europei," ha affermato Mark Brewer, Presidente, Global Public Sector Solutions, Conduent. "Adesso, gli utenti della metro a Brescia hanno un'opzione di pagamento aggiuntiva ed è gratificante vedere l'alto tasso di adozione da parte dei viaggiatori."

Questo progetto fa seguito ad un appalto che Brescia Mobilità ha assegnato a Conduent all'inizio del 2019 per aggiornare il sistema di bigliettazione elettronica con il sistema ATLAS® di Conduent sui suoi 200 autobus e sulla metropolitana leggera.

Conduent Transportation è leader nella fornitura di soluzioni di trasporto automatizzate e basate sull'analisi dei dati per le aziende pubbliche. Queste soluzioni, che comprendono il pagamento del pedaggio e la gestione delle strade, la gestione dei parcheggi e della sosta su strada, sistemi avanzati di trasporto e di pubblica sicurezza, consentono di offrire servizi snelli e personalizzati ai cittadini e ai viaggiatori che li utilizzano. L'azienda è presente nel settore dei trasporti da oltre 50 anni e opera in 27 paesi.

Informazioni su Conduent

Conduent fornisce servizi e soluzioni mission-critical per conto di aziende e pubbliche amministrazioni, realizzando risultati eccezionali per i suoi clienti e per i milioni di persone che contano su di loro. Attraverso le persone, i processi e la tecnologia, le soluzioni e i servizi Conduent automatizzano i flussi di lavoro, migliorano l'efficienza, riducono i costi e consentono di aumentare gli introiti. È per questo che la maggior parte delle aziende Fortune 100 e oltre 500 enti pubblici dipendono ogni giorno da Conduent per la gestione delle loro interazioni essenziali e per portare avanti le proprie operazioni.

I Servizi e le soluzioni differenziate di Conduent migliorano le esperienze a milioni di persone ogni giorno, inclusi i due terzi di tutti i pazienti assicurati negli Stati Uniti, 11 milioni di dipendenti che usano i servizi di Risorse Umane, e quasi nove milioni di persone che transitano ogni giorno attraverso i sistemi di pagamento del pedaggio. Le soluzioni di Conduent consentono di ottenere dei risultati eccezionali per i suoi clienti, come il risparmio di 17 miliardi di dollari per la revisione delle spese mediche dovute alle richiesta di risarcimento dei lavoratori, fino al 40% di aumento dell'efficienza nelle Risorse Umane e fino al 40% di miglioramento dei costi di elaborazione, il tutto con conseguente aumento della soddisfazione dell'utente finale. Per maggiori informazioni, visitare il sito www.conduent.com.

N.B.: per iscriversi ai feed RSS di notizie, visitare: www.news.conduent.com. Per commenti aperti, prospettive e punti di vista del settore, visitare: http://twitter.com/Conduent, http://www.linkedin.com/company/conduent oppure http://www.facebook.com/Conduent.

Conduent è un marchio registrato di Conduent Incorporated negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

Foto- https://mma.prnewswire.com/media/1096749/Conduent_Business_Solutions.jpg

