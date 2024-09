BRG si espande ulteriormente in Europa con l'aggiunta di un team di esperti e uffici a Roma e Milano

ROMA, 10 settembre 2024 /PRNewswire/ -- Berkeley Research Group (BRG) oggi ha annunciato l'apertura di uffici a Roma e Milano, nell'ottica di un'espansione della propria presenza europea con un team di economisti, focalizzati sui settori regolamentati, guidati dal direttore generale Dr. Francesco Lo Passo, assieme al direttore generale Marcella Fantini e al direttore associato Alessandro Greco.

Francesco Lo Passo vanta un'esperienza più che ventennale nella consulenza specialistica nell'ambito della regolamentazione, privatizzazione e ristrutturazione, con una particolare attenzione alle industrie di rete, maturata in sia qualità di membro del Consiglio degli esperti del Dipartimento del Tesoro italiano, sia presso il Gruppo consultivo dell'OCSE in materia di privatizzazioni, sia come consulente senior per l'energia presso il Ministero degli Affari Esteri italiano. Ha commentato: "Entrare a far parte di BRG mi consentirà di offrire ai clienti l'accesso a uno dei maggiori team di economisti sulla concorrenza in Europa, oltre che a una rete globale di esperti del settore e di arbitrato. Ho già collaborato in passato con molti dei miei nuovi colleghi e sono davvero entusiasta di dare il via, insieme a loro, a questa nuova fase della mia attività".

Marcella Fantini ha aggiunto: "La cultura imprenditoriale di BRG si adatta perfettamente alla mia attività professionale, sempre più focalizzata su nuove infrastrutture in via di sviluppo. Questi progetti, e i quadri normativi in cui operano, stanno prendendo forma in tutto il mondo, quindi è davvero entusiasmante poter sfruttare la rete globale di esperti e di uffici di BRG. Per quanto mi riguarda più da vicino, il mio lavoro continuo sulla due diligence normativa, a supporto delle parti interessate a rifinanziamenti o fusioni, è chiaramente correlato al lavoro degli uffici di BRG a Bruxelles e a Londra".

Il professor Kai-Uwe Kühn, ex responsabile dell'economia presso la Direzione generale per la concorrenza della Commissione europea, nonché direttore generale di BRG che opera dalle sedi di Bruxelles e di Londra, ha affermato: "Siamo entusiasti di dare il benvenuto a Francesco, a Marcella e al loro team. È un grande piacere collaborare nuovamente con questi professionisti su questioni che spaziano dai servizi di pubblica utilità e dall'ambito normativo fino agli aiuti di stato e ai casi di concorrenza. La combinazione del loro gruppo con sede a Roma e a Milano con il nostro team italiano a Bruxelles, imperniato sul nostro esperto Dr. Mario Denni, crea una proposta estremamente interessante per il mercato in Italia".

Il Dr. David S. Evans, amministratore delegato di BRG a Boston che si è lungamente occupato di questioni di concorrenza nella UE, ha commentato: "Conosco e stimo Francesco da oltre vent'anni e sono entusiasta di poter nuovamente collaborare con lui, con Marcella e con il loro team. Rappresentano un eccellente arricchimento per il gruppo di economisti di BRG".

Questo annuncio fa seguito alla recente aggiunta, da parte di BRG, di un team di economisti specializzati in concorrenza agli esperti che hanno dato il via all'attività a Bruxelles e a Parigi nel mese di settembre 2023. BRG ora dispone di quattro uffici nell'Europa continentale, oltre a una presenza significativa a Londra. Con BRG collaborano quasi 1.600 professionisti in tutto il mondo.

