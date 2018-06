Bruno Magli apre un concept store a SoHo

Situato in un'ottima posizione, solo qualche passo più lontano dalle destinazioni dell'alta moda come Chanel, Gucci, Tiffany & Co. e altri, la boutique mostrerà le ultimissime tendenze per uomo e donna nelle calzature e negli orologi, nelle borse da donna e nei piccoli prodotti di pelletteria da uomo, sartoria e calzini. Ospiterà inoltre una diversificata programmazione che si svolgerà nella ricca tradizione italiana di Bruno Magli.

"L'apertura di un concept store a SoHo ci offre davvero la possibilità di stabilire un rapporto più diretto con i nostri clienti Bruno Magli," ha dichiarato Cory Baker, Direttore Operativo di Marquee Brands, proprietario del marchio Bruno Magli. "Non solo vediamo la crescita della riconoscibilità del marchio Bruno Magli tra i clienti più giovani e sofisticati attraverso la presenza sui nostri social, ma anche i nostri fedeli, così come i nuovi, estimatori apprezzeranno l'esperienza del marchio in un ambiente dinamico che sarà in parte dedicato alla vendita al dettaglio, in parte museo e in parte café social. Il lusso italiano è al di là del semplice acquisto. L'esperienza e il gradimento per il design e la storia che si trova in ogni scarpa Magli è il motivo per cui questo marchio continua a crescere dal 1936."

Informazioni su Bruno Magli

Festeggiando ottanta anni di lusso italiano, Bruno Magli è il marchio quintessenza dell'eredità italiana che valorizza sempre l'artigianato raffinato e l'eleganza sofisticata. L'anima del marchio si inspira alla sua eredità di artigianato e alla sua sensibilità, moderna e distintamente italiana. brunomagli.com

