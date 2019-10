Buchbinder vende all'asta oltre 1.000 veicoli e organizza un programma parallelo gratuito per il Natale, destinato a concessionari e operatori di flotta

Sistemazione, pasti e servizio navetta per l'hotel gratuiti / Le offerte potranno essere inviate anche online / Nessun premio d'asta, nessuna vendita condizionale e, in alcuni casi, nessun prezzo minimo / Veicoli venduti direttamente dalla flotta Buchbinder senza alcun intermediario

NEUNBURG VORM WALD, Germany, 29 ottobre 2019 /PRNewswire/ -- Dal 4 al 6 dicembre prossimi, Buchbinder Auktion, parte del Gruppo Buchbinder, procederà a una nuova vendita all'asta di oltre 1.000 veicoli a Neunburg vorm Wald, destinata a concessionari e operatori di flotta. Tutti i veicoli provengono direttamente dalla flotta di Buchbinder e comprendono automobili di varie categorie di prezzo, dai veicoli di lusso a quelli commerciali, passando per le auto coinvolte in incidenti. La vendita all'asta si terrà sia sul posto, insieme a un programma parallelo specifico per il Natale, sia online. I visitatori potranno usufruire gratuitamente di pasti, sistemazione presso un hotel e servizio navetta di livello VIP per i trasferimenti. La partecipazione al programma parallelo sarà ugualmente gratuita.

Le aste Buchbinder prevedono condizioni del tutto particolari: non esistono premi d'asta, vendite condizionali e rinegoziazioni, poiché le decisioni di vendita vengono prese immediatamente durante l'asta. Inoltre, il terzo giorno non è previsto alcun prezzo minimo per i veicoli. Gli interessati possono farsi un'idea dello stato dei veicoli sia sul posto, sia attraverso dettagliati report disponibili online.

Con oltre 1.000 veicoli disponibili all'asta per tre giorni, fino a più di cento compratori in loco e centinaia di offerenti online al giorno, le aste dal vivo di Buchbinder sono probabilmente il più grande evento del genere in Europa per il settore automobilistico. Le aste, che si tengono sin dal 2015, sono sempre state accompagnate da un programma serale parallelo. Gli eventi si tengono nel centro logistico del Gruppo Buchbinder a Neunburg vorm Wald, che può vantare una superficie di 330.000 metri quadrati.

Buchbinder Auktion è un ramo del Gruppo Buchbinder, creato nel 1957 e parte del Gruppo Europcar Mobility. La sede centrale di Buchbinder si trova in Germania, a Ratisbona, e dispone di uffici a Duisburg e Neunburg vorm Wald. Il gruppo conta 165 punti di noleggio di veicoli tra Germania, Austria, Italia settentrionale, Ungheria e Slovacchia. Buchbinder Auktion organizza vendite all'asta di veicoli selezionati dal proprio parco macchine a noleggio, più volte all'anno. www.buchbinder-auktion.de

Immagini per la stampa: https://industrie-contact.com/buchbinder_auktion/press_pictures/

Contatto per la stampa: Industrie-Contact, Erik Biewendt, erik.biewendt@ic-gruppe.com, Bahrenfelder Marktplatz 7, 22761 Hamburg, Germany, +49(0)40-899-666-0

