CASAFARI | Case in Europa: Milano ha il più alto stock di immobili residenziali in affitto

MILANO, 20 gennaio 2023 /PRNewswire/ -- CASAFARI, la più grande piattaforma europea di dati immobiliari, ha presentato oggi le analisi del Rapporto sul mercato residenziale relative al quarto trimestre del 2022. Questo studio ha preso in considerazione l'analisi di Milano, Parigi, Barcellona, Madrid e Lisbona. A dicembre 2022 si conclude che Milano ha il più alto stock di case in affitto (21.993 annunci), superando Madrid (19.208), Barcellona (11.836), Parigi (9.161) e Lisbona (2.542).

Per quanto riguarda le vendite, Milano ha registrato 26.430 annunci, il terzo posto, dietro a Madrid (29.193) e Parigi (29.132) e uno dei più alti rendimenti annui (5,7% di rendimento lordo), subito dopo Barcellona, che si aggiudica il primo posto con il 5,9%.

Nel 2022 i prezzi di vendita sono aumentati una media del 4,5% (rispetto allo stesso periodo del 2021). La variazione più significativa si è registrata a Madrid, dove i prezzi sono aumentati del +8,1%, seguita da Lisbona (PT) con il +7,1% e Barcellona (ES) con il +6,6%. Solo Milano (IT) ha registrato una crescita modesta del +2,2%. L'unica città che ha invertito la tendenza è stata Parigi (FR), che ha registrato un ribasso annuale del -1,7%.

"Considerando il contesto macroeconomico europeo, compreso il probabile persistente aumento dell'Euribor, ci aspettiamo che il settore degli affitti residenziali continui a guadagnare quote di mercato e che la crescita dei mercati delle vendite residenziali rallenti, soprattutto, per via dell'aumento dei tassi ipotecari e della diminuzione del potere d'acquisto", afferma Patricia Zaldivar, Senior Transaction Specialist di Casafari Asset Management.

