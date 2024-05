Celebra il Bitcoin Pizza Day con YouHodler: Pizza Gratis, Divertimento Cripto e Patrimonio Culturale in Italia

Unisciti a YouHodler a Roma e Napoli il 22 maggio 2024, per una Celebrazione Unica del Bitcoin Pizza Day con Pizza Gratis e Scontata!

ROMA e NAPOLI, Italia, 22 maggio 2024 /PRNewswire/ -- In occasione di questo Bitcoin Pizza Day, YouHodler, l'innovativa piattaforma fintech Web3 con sede in Svizzera, invita gli appassionati di cripto e gli amanti della pizza di tutto il mondo a partecipare ad una celebrazione unica. Abbraccia la fusione di storia, tecnologia e tradizione con tre iniziative entusiasmanti, portando lo spirito di Bitcoin e la gioia della pizza sui social media e nelle iconiche pizzerie italiane di Napoli e Roma.

"Negli anni abbiamo servito decine di migliaia di fette di pizza in questo giorno, e quest'anno siamo entusiasti di farlo nel luogo di nascita della pizza," ha dichiarato Ilya Volkov, CEO e co-fondatore di YouHodler. "Il Bitcoin Pizza Day è una testimonianza del viaggio incredibile della criptovaluta, segnando il suo salto da un'idea rivoluzionaria a un fenomeno globale. Questo giorno annuale è un momento culminante per YouHodler e la comunità cripto globale, e ancora una volta, invitiamo tutti a unirsi a noi il 22 maggio per una giornata di divertimento, cibo e innovazione finanziaria."

YouHodler ha organizzato tre modi per celebrare il Bitcoin Pizza Day:

1. Fette Gratis con YouHodler: Preparati per la festa globale definitiva della pizza! Il 22 maggio, condividi una foto della tua pizza sotto il contenuto social del Pizza Day di YouHodler e segui le istruzioni. I partecipanti saranno rimborsati fino a $30 in Bitcoin, accreditati sul loro conto YouHodler. Scatta, condividi e gusta la tua fetta mentre celebri il viaggio rivoluzionario di Bitcoin.

2. Festa nel Luogo di Nascita della Pizza: YouHodler è onorata di collaborare con PizzaDAO e supportare la Global Pizza Party a Napoli, il cuore della cultura della pizza. Visita le rinomate pizzerie, Piazza del Gesù e Pizzeria Annarè, dalle 18:00 alle 22:00 per fette di pizza gratuite. Immergiti nel mondo della criptovaluta mentre assapori l'autentica pizza napoletana. Primo arrivato, primo servito – non perderti questa occasione!

3. Celebra Bitcoin nella Città Eterna: A Roma, YouHodler collabora con Spizzo Pizza & Vino per un'esperienza indimenticabile del Bitcoin Pizza Day. Goditi uno sconto del 50% sugli acquisti fino a $30. Basta pubblicare una foto della tua pizza su Instagram o Twitter, taggare la pizzeria e @IYouhodler (Twitter) o @youhodleritalia (Instagram), e mostrare la prova di un account YouHodler valido. Assapora i sapori di Roma mentre celebri il futuro della finanza.

Informazioni sul Bitcoin Pizza Day

Il Bitcoin Pizza Day, celebrato il 22 maggio, commemora la prima transazione reale con criptovaluta. Nel 2010, Laszlo Hanyecz fece la storia acquistando due pizze con 10.000 BTC. Oggi, quella transazione è valutata oltre 700 milioni di dollari, simbolizzando l'evoluzione straordinaria di Bitcoin da concetto sperimentale a pilastro della finanza moderna.

Informazioni su YouHodler

YouHodler è una piattaforma Web3 con sede in Svizzera che offre soluzioni fintech innovative che collegano servizi finanziari fiat e cripto con semplicità, efficienza e trasparenza. La sua suite completa di offerte include prestiti garantiti da cripto, conti di ricompensa cripto, motori innovativi di mining cripto e scambio di valute universali. Pur essendo user-friendly e intuitiva per i consumatori quotidiani, la piattaforma completa è anche progressiva abbastanza da condurre operazioni strategiche avanzate nel mercato cripto.