Celebra il Capodanno con i sapori freschi di I Love Fruit & Veg from Europe.

In dicembre e gennaio, i mercati italiani si colorano di vivaci tonalità grazie alla presenza di frutta di stagione come melograni, mele, pere, arance, clementine e castagne, e di verdure come cavoli verdi e rossi, cavolo riccio, broccoli, pastinache, carote, rape e bietole, solo per citarne alcune. Questi ingredienti sono perfetti sia per ricette tradizionali che innovative per festeggiare il nuovo anno.

Per iniziare il nuovo anno con gusto, I Love Fruit & Veg from Europe, la campagna che promuove il consumo di frutta e verdura fresca e di stagione in diversi Paesi, tra cui l'Italia, propone una ricetta semplice ma raffinata, ideale per valorizzare alcuni di questi ingredienti eccezionali.

Misto di verdure rustico all'italiana con erbe e riduzione di aceto balsamico

Abbinare questo colorato e saporito misto di verdure a pane rustico italiano, polenta grigliata o ad una selezione di formaggi rende il brindisi di Capodanno divertente e salutare.

Ingredienti:

1 mazzetto di cavolo nero (cavolo toscano), con i gambi tolti e le foglie tritate

2 carote, affettate sottilmente

1 finocchio, affettato

1 zucchina, affettata

1 peperone rosso, affettato

2 spicchi d'aglio, tritati

3 cucchiai di olio extravergine di oliva

sale e pepe nero appena macinato

1 cucchiaio di rosmarino o timo freschi, tritati

2 cucchiai di aceto balsamico o riduzione di balsamico

Parmigiano grattugiato (facoltativo)

basilico fresco o prezzemolo per guarnire

Procedimento:

Scaldate due cucchiai di olio in una larga padella a fuoco medio. Aggiungete l'aglio e le fettine di finocchio, saltando per circa 5 minuti, finché il finocchio inizia ad ammorbidirsi leggermente.

Unite le carote, le zucchine ed il peperone e fate cuocere per altri 8-10 minuti, finché le verdure saranno tenere ma ancora croccanti.

Aggiungete il cavolo nero tritato e le erbe aromatiche e fate cuocere per altri 3-4 minuti, finché le verdure appassiscono. Regolate di sale, pepe e aggiungete un filo di aceto balsamico o riduzione, mescolando bene.

Impiattate il misto di verdure caldo, guarnitelo con basilico o prezzemolo e, se volete, spolveratelo con del Parmigiano grattugiato.

Per saperne di più e per altre ricette: https://ilovefruitandvegfromeurope.com/it/

