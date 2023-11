ChainUp conquista il prestigioso riconoscimento come "Best Institutional Custody & Asset-Service" ai Regulation Asia Awards for Excellence 2023

SINGAPORE, 15 novembre 2023 /PRNewswire/ -- ChainUp, fornitore globale di servizi nel campo della tecnologia blockchain, ha annunciato di aver ricevuto un riconoscimento ai 2023 Regulation Asia Awards for Excellence. ChainUp è stata insignita del prestigioso premio "Best Institutional Custody & Asset-Service Solution" nella categoria Digital Assets.

ChainUp Won "Best Institutional Custody & Asset-Servicing Solution" under Digital Assets Category in Regulation Asia Awards for Excellence 2023

Il riconoscimento premia le soluzioni di servizi per gli asset e di custodia di criptovalute che forniscono un'architettura con sicurezza di livello bancario e controlli legali e di compliance avanzati che soddisfano i requisiti di enti regolati, offrendo al contempo la flessibilità necessaria per consentire la gestione autonoma degli investimenti in asset digitali.

Secondo la giuria dei Regulation Asia Awards, ChainUp Custody si impone come vincitore per la sua soluzione "robusta" che contribuisce a ridurre i rischi normativi e offre una flessibilità notevole alle imprese che intendono operare in asset digitali in un "modo sicuro e conforme". I giudici hanno esaltato inoltre la flessibilità della configurazione della soluzione, lo strumento di recupero delle chiavi private e le funzionalità di integrazione nel workflow di trading, sostenendo che queste funzionalità "assicurano agevolezza" agli investitori istituzionali che hanno a che fare con asset digitali.

La soluzione di ChainUp Custody offre funzionalità di sicurezza avanzate che mitigano il rischio di single-point-of-failure e potenziano la sicurezza degli asset gestiti autonomamente. Quest'anno ha ottenuto inoltre quattro accreditamenti per la sicurezza riconosciuti a livello internazionale , dimostrando il fermo impegno per l'innovazione e la sicurezza e soddisfacendo al contempo le esigenze mutevoli delle istituzioni e dell'industria.

Durante la cena di gala tenutasi il 14 novembre 2023 al JW Marriott Hotel di Singapore, il Chief Operating Officer di ChainUp, Chung Ho, ha dichiarato: "Questo premio è un riconoscimento al duro lavoro e all'impegno del nostro team di ChainUp. Siamo grati di avere l'opportunità di servire i nostri clienti e ci impegniamo a offrire ad altre imprese e istituzioni in tutto il mondo strumenti che consentano di gestire gli asset digitali in tutta sicurezza e nel rispetto delle norme".

Informazioni su ChainUp

Con sede a Singapore, ChainUp è un fornitore di soluzioni tecnologiche blockchain end-to-end leader a livello mondiale che occupa di sviluppo di infrastrutture e supporto all'ecosistema Basate sulla missione di offrire strumenti alle imprese attraverso la tecnologia blockchain, le soluzioni di ChainUp, innovative e conformi a tutti i livelli, includono lo scambio di asset digitali, KYT, trading NFT, wallet, liquidità, infrastruttura Web3.0, custodia di asset digitali, offerte di token di sicurezza (STO) e molto altro. Fondata nel 2017, ChainUp ha uffici in tutto il mondo, serve oltre 1.000 clienti in 30 paesi e raggiunge oltre 60 milioni di utenti finali.

Visitate il nostro sito web ufficiale o contattateci su LinkedIn o Twitter.

Contatto stampa

Zijiang Ong

PR Manager, ChainUp

zijiang.ong@chainup.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2277515/image_1.jpg