China Cittaslow costruisce il "modello Gaochun" in dieci anni, dimostrando la qualità cinese

NANCHINO, Cina, 1 ottobre 2020 /PRNewswire/ -- Nel luglio del 2010, Angelo Vasaro, l'allora vicepresidente di International Cittaslow Alliance, visitò Gaochun. Il suo commento fu: "Questa è davvero una città lenta". La prima Cittaslow cinese è proprio Yaxi, a Gaochun. Nel novembre del 2010, il "Percorso ecologico" di Yaxi, a Gaochun, ha ottenuto la certificazione della International Cittaslow Alliance e da allora ha avuto inizio la "sinizzazione" di Cittaslow, secondo il comitato amministrativo Cittaslow International a Gaochun.

Dopo dieci anni di sviluppo, Gaochun ha scelto la lentezza, condividendo il concetto di "Cittaslow", ossia "godersi la vita con lentezza e condividere la felicità", e creando "Cittaslow di montagna" ad est, "Cittaslow culturale" nel centro e "Cittaslow sull'acqua" a ovest. "Slow" è diventato il concetto distintivo di Gaochun in termini di paesaggio e competitività caratteristica: è così nato un modello eco-turistico regionale comprensivo di montagne, spazi verdi e sistemi idrici.

Dopo dieci anni di esplorazione, Gaochun ha adottato il percorso di sviluppo "Cittaslow+" con caratteristiche specifiche per Gaochun. Fiumi, montagne, cultura locale e tradizioni popolari sono le risorse più preziose di Gaochun. Nell'ambito dell'esplorazione del modello sviluppo di Cittaslow e dell'integrazione diversificata di cultura, agricoltura, turismo, sport, ecc., sono stati anche lanciati con successo alcuni marchi di festival Cittaslow come il Golden Flower Festival, il Lotus Festival e il Crab Festival. In questo modo si è gradualmente creato il "modello Gaochun", caratterizzato da ecologia, spazi verdi e protezione culturale in linea con il concetto di Cittaslow.

Con dieci anni di duro lavoro alle spalle, Gaochun, la sede cinese di China Cittaslow Network è riuscita a costruire una piattaforma internazionale di scambio turistico e culturale, ospitando con successo conferenze internazionali, ed eventi sportivi, turistici e culturali come il Cittaslow Coordination Meeting e la maratona Cittaslow International di Gaochun. Nel corso dell'evento sono stati creati gemellaggi con le città di Mirande in Francia e Lidzbark in Polonia, per costruire un ponte di comunicazione con Cittaslow in tutto il mondo. Sotto la guida di Gaochun, sono state raccomandate 11 regioni, tra cui Yanyang a Meizhou, Guangdong e Qufu in Shandong, da inserire in Cittaslow International, ampliando ulteriormente la sinizzazione di Cittaslow International.

Cittaslow è il luogo in cui le persone possono godere di tutto il paesaggio, tutto l'anno. Cittaslow è anche il luogo di osservazione dello sviluppo proficuo e della "qualità cinese "degli ultimi dieci anni. Nei prossimi dieci anni, Gaochun si è riproposta di accogliere ulteriori opportunità e sfide con uno spirito ancora più vigoroso.

SOURCE Gaochun International Cittaslow Administrative Committee