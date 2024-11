China Eastern lancia l'aereo speciale "Asia Winter" per le Olimpiadi invernali asiatiche: un "ambasciatore nei cieli" per celebrare gli sport su ghiaccio e neve

SCIANGAI, 4 novembre 2024 /PRNewswire/ -- Il 28 ottobre, a 100 giorni dall'inizio della nona edizione dei Giochi Asiatici Invernali 2025 a Harbin, China Eastern ha svelato il suo aereo a tema "Asia Winter". Questo aereo speciale farà da "ambasciatore nei cieli" dell'evento, invitando i viaggiatori a scoprire il fascino degli sport su ghiaccio e neve ad Harbin.

L'aereo "Asia Winter" è un Airbus A320, numero B-8393. La sua livrea è decorata con la mascotte dei Giochi e quattro colori che richiamano il tema dell'inverno asiatico: blu ghiaccio, viola lillà, verde foresta e giallo dorato, il tutto abbinato al classico blu di China Eastern. Sulla fusoliera spiccano grafiche ispirate ai Giochi invernali, integrate con elementi di China Eastern, per mostrare il paesaggio ghiacciato di Harbin e il concetto del brand "Collegare il mondo con meraviglie". Anche il suo interno è a tema, con il logo e la mascotte sui tavolini e decorazioni a forma di fiocchi di neve sui finestrini, creando un'atmosfera di un vero viaggio nei ghiacci.

Durante la cerimonia di presentazione, China Eastern ha anche mostrato un documentario sul processo di creazione dell'aereo, dalle fasi di design fino alla verniciatura, condividendo l'entusiasmo e i migliori auguri del team per i Giochi. I presenti hanno potuto vivere un'esperienza unica grazie a varie attività, come il simulatore di sport su ghiaccio, lo spettacolo di svelamento dell'aereo, e una performance AR in 3D che ha ricreato l'atmosfera magica dei Giochi invernali.

China Eastern prevede di lanciare un secondo aereo a tema Giochi invernali, un modello A330-200 più grande, con la stessa livrea. L'obiettivo è quello di invitare i viaggiatori di tutto il mondo a partecipare all'evento.

Sin dal 2004, quando China Eastern ha aperto la sua sede ad Harbin, la compagnia ha continuato a espandere le sue rotte nel Nord-est della Cina, coprendo oggi 10 città nella provincia di Heilongjiang. Secondo il nuovo piano stagionale, la tratta Shanghai–Harbin sarà servita da 20 voli al giorno (andata e ritorno). Grazie agli hub di China Eastern a Shanghai, Xi'an e Kunming, i passeggeri internazionali potranno arrivare ad Harbin con facilità per partecipare o assistere ai Giochi.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2547978/image_5029914_27023874.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2547980/image_5029914_27023921.jpg