CNIO lancia "La lotteria più semplice da vincere" per sensibilizzare le persone sull'elevata probabilità di contrarre il cancro

Il Centro nazionale spagnolo di ricerca sul cancro (CNIO) ha aperto un botteghino lotterie a Madrid , creato "Gratta e vinci" e lanciato una campagna pubblica per sottolineare l'importanza della ricerca nella lotta contro questa malattia.

Per la Giornata mondiale contro il cancro e con messaggi come "Può cambiare la tua vita" o "Uno su tre vincerà con certezza", il CNIO spiega una malattia che colpirà 1 spagnolo su 3 durante il corso della sua vita.

"CNIO Friends", l'iniziativa per sostenere direttamente l'assunzione di ricercatori e contribuire alla comprensione del cancro.

MADRID, 3 febbraio 2022 /PRNewswire/ -- Il cancro è come una lotteria in Spagna, secondo il Centro nazionale spagnolo di ricerca sul cancro (CNIO, National Cancer Research Center). Con questo forte messaggio, nella sua ultima campagna il CNIO spiega l'importanza della ricerca nella lotta contro una malattia che colpirà uno spagnolo su tre durante il corso della sua vita.

Messaggi come "Può cambiare la tua vita", "Nel 2021, 276.239 persone lo hanno vinto" o "Uno su tre vincerà con certezza" sono stati posizionati in diversi punti di Madrid per attirare l'attenzione sul lavoro del CNIO nella lotta contro questi dati. Per diffondere la necessità di raccogliere fondi, il CNIO ha anche aperto il proprio botteghino della lotteria.

L'amministrazione della lotteria informa i visitatori dell'iniziativa "CNIO Friends", destinata a coloro che desiderano donare fondi direttamente per il reclutamento di giovani ricercatori presso il centro. Attraverso i "Gratta e vinci", molto popolari in Spagna, i visitatori possono familiarizzare con alcuni dati nazionali sulla malattia. "Il cancro è una vera lotteria, e solo la ricerca ci salverà. Questa è l'idea che vogliamo trasmettere con questa campagna. Sappiamo che può essere scioccante per molte persone che hanno vissuto da vicino la malattia", ha dichiarato María A. Blasco, Direttore scientifico del CNIO.

"Essendo uno dei centri più rinomati a livello internazionale, è importante che le persone conoscano le attività di CNIO e che comprendano l'importanza delle donazioni per fare in modo che il nostro team continui a crescere per vincere questa lotteria, presente qui in Spagna come nel resto del mondo", ha aggiunto Blasco.

Il CNIO è un'istituzione spagnola impegnata nella ricerca, diagnosi e trattamento del cancro, diretta dallo scienziato Maria A. Blasco e classificata tra i 10 principali centri di ricerca monografici sul cancro al mondo.

