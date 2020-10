CO.R.D.A.R. Valsesia adotta un'innovativa soluzione israeliana per la raccolta di dati sulle acque reflue allo scopo di ridurre il degrado dell'acqua nelle Alpi italiane

TEL AVIV, 20 ottobre 2020 /PRNewswire/ -- CO.R.D.A.R. Valsesia S.p.A., azienda di servizi idrici integrati in Piemonte, Italia, ha dimostrato il suo impegno per la salute e la sostenibilità ambientali attraverso l'implementazione di una tecnologia all'avanguardia per il controllo dell'inquinamento, basata sui dati, in tutta la sua rete di raccolta delle acque reflue.