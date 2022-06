Con la conferenza stampa al CONI al via il XXVI Premio Internazionale Fair Play Menarini

Il Premio, nato nel 1997, porterà a Firenze e a Castiglion Fiorentino (Arezzo) personaggi di assoluto rilievo sia per i traguardi sportivi raggiunti che per le qualità di testimonial d'eccellenza dei principi cardine del "gioco corretto". Con quindici categorie e sedici premiati, il XXVI Premio Internazionale Fair Play Menarini raduna eccelsi protagonisti degli sport acquatici a livello globale, nuoto e tuffi in particolare: dalla "Divina" Federica Pellegrini al fenomeno della "gara del secolo", l'australiano Ian Thorpe, fino alla campionessa dei record Tania Cagnotto. Non mancano i vip della storia del calcio, il celebre allenatore argentino Marcelo Bielsa e i due big del rettangolo verde Massimo Ambrosini e Roberto Donadoni. Ancora dal mondo del pallone proviene Fabrizio Ravanelli, a cui va il Premio Speciale Paolo Rossi (Categoria "Modello per i giovani"), il titolo istituito l'anno scorso in memoria dell'eroe del Mundial 82 scomparso nel 2020. La lista dei fuoriclasse coinvolti nell'edizione alle porte si arrichisce dei nomi del campione australiano di motociclismo Casey Stoner, di Alessandra Perilli, idolo del tiro a volo foriera della prima medaglia ai giochi olimpici per San Marino e dell'ex pallavolista e allenatore Marco Bracci. Insieme a loro, il taekwondoka Vito Dell'Aquila, oro a cinque cerchi a Tokyo 2020, e l'atleta Stefania Constantini, prima medaglia olimpica in assoluto per il curling azzurro con l'oro nel doppio misto. Il duo formato da Giacomo Bertagnolli e Andrea Ravelli porta in dote al Premio Internazionale Fair Play Menarini i suoi eclatanti obiettivi centrati nello sci alpino paralimpico. Non solo atleti professionisti fra i destinatari delle targhe. Il Premio Speciale Franco Lauro "Narrare le emozioni" spetta al giornalista Giorgio Porrà, mentre Beatrice Coradeschi è la giovane promessa del taekwondo vincitrice del Premio speciale Fiamme Gialle "Studio e Sport".