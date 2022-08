Con una crescita annuale dell'850%, la "valle del litio di Taishan" in Cina libera il suo potenziale di innovazione

TAI'AN, Cina, 12 agosto 2022 /PRNewswire/ -- 850%! Questo è il tasso di crescita su base annua dell'industria delle batterie al litio nella città di Tai'an, provincia dello Shandong, nella prima metà di quest'anno. Con il continuo miglioramento dell'ecologia dell'innovazione scientifica e tecnologica locale, e con l'implementazione e la promozione di diversi progetti di alta qualità su larga scala, l'innovazione e la creatività di Tai'an nel settore delle batterie al litio hanno trovato pieno sviluppo.

L'elevato tasso di crescita del settore delle batterie al litio a Tai'an è dovuto a una catena industriale dell'intero ciclo di vita, sviluppata ormai da diversi anni. Prendiamo ad esempio la città di Feicheng, nella prefettura di Tai'an: 19 progetti di estensione e riparazione della catena sono stati organizzati a monte, a metà e a valle della catena industriale delle batterie al litio, formando una catena industriale del ciclo di vita completo con "trattamento concentrato del litio - sale di litio basico - materiali per elettrodi positivi e negativi - assemblaggio delle batterie - riciclaggio delle batterie di scarto". Contando su una catena industriale completa, l'obiettivo di sviluppo proposto da Feicheng è che la scala industriale supererà i 10 miliardi di yuan entro l'anno e raggiungerà i 100 miliardi di yuan entro cinque anni.

Grazie al continuo miglioramento dell'industria delle batterie al litio di Feicheng, nella zona si stanno concentrando sempre più imprese, a monte e a valle. Il numero di aziende di batterie al litio a Feicheng è ora salito a 15, e quest'anno la zona industriale ha anche vinto il titolo di cluster industriale caratteristico della provincia di Shandong. L'effetto di agglomerazione di Feicheng è in gran parte dovuto a un "leader di catena" locale - Shandong Ruifu Lithium Battery Co., Ltd., che detiene una quota di mercato nazionale superiore al 20%. Quest'anno, una volta entrato in funzione il nuovo progetto di espansione della produzione di carbonato di litio, l'azienda sarà in grado di produrre 30.000 tonnellate aggiuntive di sale di litio.

Lo sviluppo concentrato dell'industria delle batterie al litio ha portato a Tai'an anche il primo progetto per veicoli a nuova energia. Il 19 maggio di quest'anno, nella città di Xintai, sempre nella prefettura di Tai'an, è stato firmato e avviato il nuovo progetto di Geely per i veicoli commerciali a lunga distanza, che ha anche colmato il divario nella produzione di veicoli a nuova energia.

Nella prima metà di quest'anno, Tai'an ha registrato un risultato operativo di 4,6 miliardi di yuan, con un aumento su base annua dell'850%, facendo affidamento sulla catena industriale dell'intero ciclo di vita. Con il continuo miglioramento dell'ecologia industriale locale e la concentrazione di aziende sempre più di alta qualità a monte e a valle, la "valle del litio di Taishan" ha sbloccato un grande potenziale di sviluppo.

