Concorso per l'anniversario di Hahn Air: un fortunato agente potrà vincere un biglietto per volare intorno al mondo

Il concorso in questione è solo uno delle tante attività che avranno luogo quest'anno per celebrare il 20° anniversario di Hahn Air: 20 anni di soluzioni di biglietteria offerte ad agenti di viaggio in tutto il mondo. "Da quando abbiamo avviato la nostra attività di biglietteria due decenni fa, la nostra rete è cresciuta costantemente fino a raggiungere oltre 100.000 agenzie di viaggio in 190 mercati", ha dichiarato Kimberley Long, Vice President Sales and Agency Distribution. "Con il concorso per il nostro anniversario intendiamo ringraziare tutti gli agenti di viaggio nel mondo per la loro lealtà e fiducia."