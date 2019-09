Competição de aniversário da Hahn Air: um agente sortudo irá ganhar um voo para qualquer lugar do mundo

A competição é uma das várias atividades que acontecem neste ano para comemorar o 20º aniversário da Hahn Air, que por todo esse tempo vem oferecendo soluções de emissão de bilhetes para agentes de viagem de todo o mundo. "Desde a fundação da nossa empresa de emissão de bilhetes, há duas décadas, nossa rede cresceu e alcançou mais de cem mil agências de viagem em 190 mercados", afirmou Kimberly Long, Vice President Sales and Agency Distribution. "Com a nossa competição de aniversário, gostaríamos de agradecer a todas as agências de viagem do mundo pela sua lealdade e confiança."

Para entrar no sorteio e ganhar o prêmio, os agentes de viagem precisam completar um divertido jogo de "objetos escondidos" no site da Hahn Air. O objetivo do jogo é encontrar o mascote da Hahn Air, o agente de viagem inteligente Martin, e contar quantas vezes ele aparece na colorida imagem que mostra várias cenas divertidas típicas de um aeroporto. O ganhador receberá o grande prêmio de EUR 5.000 na forma de um cartão HR e-Payment (UATP) que pode ser usada para um voo emitido em um bilhete HR-169 para qualquer destino no mundo. Além disso, o prêmio oferece grande flexibilidade: o agente de viagens que ganhar pode usar seu cartão HR e-Payment (UATP) para pagar por qualquer número de voos e passageiros, até o valor de 5.000 EUR. Os termos e condições estão especificados no site da Hahn Air.

Os agentes de viagem podem acessar a competição fazendo login na sua conta da Hahn Air no site www.hahnair.com/games. Os agentes sem uma conta existente também podem participar após se registrarem. O vencedor será anunciado no site da Hahn Air no dia 26 de setembro de 2019.

Para mais informações sobre a Hahn Air, visite www.hahnair.com.

Sobre a Hahn Air

A Hahn Air é uma companhia aérea alemã de voos regulares e executivos. Desde 1999, ela oferece serviços de distribuição indireta para outras companhias aéreas e fornece soluções de emissão de bilhetes para 100.000 agências de viagens em 190 mercados. Com 20 anos de experiência, a empresa se estabeleceu como líder do mercado. Atualmente, a rede de parceiros da Hahn Air abrange mais de 350 companhias aéreas parceiras.

A Hahn Air oferece seus serviços de distribuição exclusivamente para empresas de transporte e serviços de emissão de bilhetes apenas para agentes de viagens. No entanto, os viajantes beneficiam-se também de poder escolher entre mais companhias aéreas, mais rotas e mais destinos. Todos os anos, milhões de passageiros viajam entre 4 mil locais usando os documentos HR-169 da Hahn Air. É a primeira e única companhia aérea do mundo que oferece reembolso gratuito e abrangente em caso de insolvência da companhia. A Hahn Air é membro da International Air Transport Association (IATA) e possui conexões em todo o globo, desempenhando um papel de liderança no setor de companhias aéreas.

A Hahn Air pertence 100% ao Hahn Air Group, que é uma empresa internacional com sede em Dreieich, próximo a Frankfurt, na Alemanha. A frota da Hahn Air Lines opera a partir dos aeroportos de Düsseldorf e Frankfurt Egelsbach. O Grupo, que tem escritórios em todo o mundo, incluindo Minneapolis, Montevidéu, Casablanca, Nova Déli, Manila e Joanesburgo, alcança um volume de negócios anual global de cerca de 1 bilhão de dólares.

