Corsearch rafforza la protezione dalla pirateria digitale con l'acquisizione di Entura, con sede a Londra

Corsearch amplia le sue soluzioni globali anti-pirateria e anti-contraffazione con l'acquisizione di Entura, specialista nella protezione dei contenuti con sede a Londra. L'acquisizione migliora ulteriormente il supporto di Corsearch ai proprietari di contenuti in un momento in cui i contenuti digitali stanno crescendo a un ritmo senza precedenti e la pirateria online sta registrando un aumento vertiginoso.

NEW YORK, 17 febbraio 2021 /PRNewswire/ -- Corsearch, Inc. è lieta di annunciare l'acquisizione di Entura, pioniere nella protezione dei contenuti dalla pirateria online. Dopo l'acquisizione di Marketly nel 2020, questo nuovo accordo rafforza la posizione di Corsearch come leader di mercato per la protezione dei contenuti online end-to-end.

A seguito dei lockdown legati al COVID-19 e dell'incertezza economica, è stato segnalato un sostanziale aumento della pirateria digitale da parte di stream, cyberlocker e reti P2P. In un momento in cui i proprietari e i distributori di contenuti multimediali si rivolgono alle piattaforme digitali per sfruttare un aumento senza precedenti del traffico online, la protezione contro la pirateria è fondamentale. Con questa nuova acquisizione, Corsearch fornirà la soluzione anti-pirateria più completa possibile.

Il CEO di Corsearch, Tobias Hartmann, ha dichiarato: "Questa acquisizione tempestiva è importante per le aziende fornitrici di contenuti poiché in tal modo Corsearch sarà in grado di fornire un approccio completo per ridurre la pirateria da parte dei consumatori e dei distributori. Il mercato anti-pirateria è attualmente molto frammentato, ma combinando le nostre soluzioni e i dati esistenti con la portata globale di Corsearch, avremo un impatto ancora maggiore."

Michael James, CEO di Entura, ha aggiunto: "Siamo entusiasti di entrare a far parte di Corsearch e di accelerare la sua incredibile crescita. Non solo saremo in grado di offrire di più ai nostri clienti in termini di protezione dei contenuti, ma grazie all'esperienza su scala globale di Corsearch, trarremo vantaggio anche dalle sue innovazioni nella lotta alla contraffazione e nella protezione dei marchi."

Informazioni su Corsearch:

Le soluzioni Corsearch Brand Risk and Performance™ stanno rivoluzionando il modo in cui le aziende commercializzano e proteggono la propria crescita. Corsearch è un'azienda a cui si affidano migliaia di clienti nel mondo e che fornisce dati, analisi e servizi che supportano i marchi nella commercializzazione dei loro asset e nella riduzione dei rischi commerciali.

Dalla verifica dei diritti di proprietà intellettuale, alla protezione del marchio, fino alla lotta alla pirateria, Corsearch offre un programma completo che consente alle aziende di assicurare il valore del marchio e prosperare dal punto di vista commerciale.

Dietro i marchi più famosi del mondo c'è Corsearch.

Informazioni su Entura:

Nel 2010, Entura International ha iniziato a fornire un servizio anti-pirateria di alta qualità ai principali clienti dei settori cinematografico, televisivo e musicale. Nell'ultimo decennio, Entura è stata riconosciuta come leader mondiale nella protezione dei media digitali.

Con uffici a Londra e Los Angeles, Entura aiuta la crescita dei clienti del settore dello spettacolo, proteggendoli e supportandoli in modo che possano concentrarsi sulla creazione e la distribuzione di contenuti di altissimo livello.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1243555/Corsearch_Logo.jpg

Contatto: contattare [email protected] o visitare il sito web https://corsearch.com/our-products/anti-piracy-solutions per ulteriori informazioni.

Link correlati

https://corsearch.com



SOURCE Corsearch