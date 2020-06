Credorax collabora con Mondial Bony Service S.p.A. per offrire servizi di pagamento più ampi sul mercato italiano e oltre

Il fornitore di servizi di pagamento smart agevolerà i primi passi dell'istituto di pagamento italiano verso l'espansione globale con servizi e offerte di pagamento POS e a distanza

TEL AVIV, Israele, 10 giugno 2020 /PRNewswire/ -- Oggi, il fornitore leader di pagamenti smart e banca fintech Credorax e Mondial Bony Service S.p.A, l'istituto di pagamento italiano autorizzato dalla Banca d'Italia, hanno annunciato una nuova partnership finalizzata ad ampliare i servizi di pagamento a disposizione dei clienti italiani e dei clienti di Mondial Bony. La partnership consentirà a Mondial Bony di fornire offerte per le operazioni in presenza di carta e di espandersi nelle transazioni a distanza con un'unica connessione. Credorax offrirà inoltre a Mondial Bony soluzioni di pagamento smart ed elaborazione dei pagamenti con carta su una più vasta gamma di terminali/POS.

Questa partnership è la prima nel suo genere per Credorax, e segna l'ingresso del fornitore di servizi di pagamento nel mercato italiano, che si fonda sulla tradizione ed è solitamente cauto nell'adozione di nuove tecnologie di pagamento. Inoltre, in questo periodo di incertezza globale senza precedenti, i pagamenti semplificati sono diventati più vitali che mai, considerata la crescita continua di e-commerce e pagamenti online. Grazie all'offerta di nuove soluzioni e opportunità di pagamento, la partnership segna il primo passo di Mondial Bony Service S.P.A verso la crescita a livello globale.

"Siamo entusiasti di offrire i nostri servizi di agevolazione dei pagamenti e i nostri servizi di pagamento smart a Mondial Bony", ha dichiarato Igal Rotem, CEO di Credorax. "Il nostro successo e la nostra lunga tradizione come membri di Visa e Mastercard, insieme all'eccellente rapporto con Mondial Bony, ci consentiranno di introdurre sul mercato italiano i vantaggi dei pagamenti smart, dell'elaborazione di nuova generazione e delle transazioni di pagamento."

"Il mercato italiano sta cercando di innovarsi e accettare nuove tipologie di pagamento", ha dichiarato Salvatore Riccio, Presidente di Mondial Bony. "Siamo entusiasti di lavorare con il team agile e proattivo di Credorax per generare offerte nuove ed esclusive, che soddisfano perfettamente le esigenze in evoluzione del crescente ecosistema del mercato dei pagamenti italiano."

Informazioni su Credorax

Credorax è un fornitore di servizi bancari fintech e pagamenti smart provvisto di licenza, che fornisce l'elaborazione di pagamenti transfrontalieri per l'e-commerce e per i clienti omni-channel. La tecnologia gateway di Credorax, SourceTM, è stata sviluppata internamente all'azienda per fornire un'esperienza di pagamento semplificata, così intelligente e sicura da garantire ai clienti il raggiungimento del pieno potenziale di business semplicemente attraverso una migliore gestione dei propri pagamenti. I clienti Credorax possono accettare più di un centinaio di carte e metodi di pagamento locali e ricevere pagamenti nella valuta di loro scelta. Usufruiscono inoltre dell'ottimizzazione del tasso di approvazione delle transazioni , della protezione anti-frode avanzata, della business intelligence e di una serie di altri servizi e prodotti a valore aggiunto che si sommano a un'esperienza di pagamento diversa da tutte le altre. Per ulteriori informazioni, contattare Credorax all'indirizzo [email protected]o visitare il sito web www.credorax.com.

Informazioni su Mondial Bony Services S.P.A

Mondial Bony Service Spa è una società fondata in Italia nel 2008. Nel 2011 è diventata un istituto di pagamento autorizzato dalla Banca d'Italia a svolgere l'attività di "rimessa di denaro" e nel 2019 ha ottenuto l'estensione delle operazioni per l'emissione e/o l'acquisizione di strumenti di pagamento. Per sua natura, la società è soggetta a supervisione da parte della Banca d'Italia e pertanto è sempre conforme alle normative settoriali. Mondial Bony Service S.p.A è costituita da una rete di agenzie con 350 sedi in in Italia, 100 in Spagna e una propria filiale.

Mondial Bony Service S.p.A., grazie all'accordo firmato con Credorax Bank Limited, lancia il servizio MondialPOS sul territorio italiano, una soluzione pratica ed economica che consente ai clienti di accettare pagamenti in modo semplice, rapido e sicuro, con un prezzo chiaro, semplice e conveniente.

