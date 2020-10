CUJO AI lancia una soluzione brevettata di identificazione dei dispositivi, che risolve i principali problemi causati dalla randomizzazione degli indirizzi MAC

La più recente soluzione brevettata di CUJO AI può identificare in modo affidabile i dispositivi che utilizzano la randomizzazione degli indirizzi MAC.

EL SEGUNDO, California, 14 ottobre 2020 /PRNewswire/ -- CUJO AI, pioniere e leader globale nello sviluppo e nell'applicazione dell'intelligenza artificiale per migliorare la sicurezza, il controllo e la privacy dei dispositivi connessi, ha annunciato oggi la nuova funzione brevettata di identificazione dei dispositivi, che sarà in grado di identificare e proteggere completamente i dispositivi che utilizzano la randomizzazione degli indirizzi MAC (Media Access Control).

Nella sua versione più recente di iOS, Apple ha introdotto la funzione "Indirizzo Wi-Fi privato", una versione della randomizzazione MAC che, per impostazione predefinita, nasconde il vero indirizzo MAC di un dispositivo. Questa nuova versione di iOS crea problemi per gli operatori di rete, poiché molti dei loro sistemi di gestione dei dispositivi e criteri si basano sull'indirizzo MAC reale per identificare con precisione i dispositivi e applicare criteri appropriati.

La soluzione di identificazione dei dispositivi recentemente brevettata da CUJO AI consente agli operatori di rete di identificare e deduplicare in modo efficiente i dispositivi con un alto grado di precisione. Consente agli operatori di continuare a fornire l'accesso ai servizi di rete senza compromettere la privacy dell'utente finale. La soluzione di CUJO consente agli operatori di sfruttare la soluzione di identificazione dei dispositivi leader del settore per i propri processi interni dei clienti. La soluzione di identificazione dei dispositivi di CUJO AI supporta quanto segue:



Identificazione dei dispositivi veloce e altamente accurata e capacità di deduplicazione per garantire che CUJO AI e altri servizi dell'operatore di rete rimangano inalterati.

Risultati di falsi positivi estremamente bassi, il che significa che i criteri non vengono applicati accidentalmente ai dispositivi errati.

Una soluzione trasparente e non invasiva per gli utenti finali. Nessun aggiornamento software necessario per i router, poiché la soluzione viene implementata nel servizio cloud gestito di CUJO AI.

Nei servizi abilitati CUJO AI, l'elenco dei dispositivi dei clienti rimane invariato. Il dispositivo con un nuovo indirizzo MAC random viene unito al dispositivo "noto" esistente.

CUJO AI fornisce agli operatori di rete le informazioni per garantire che i loro flussi di lavoro che dipendono dalla conoscenza degli indirizzi MAC reali di un dispositivo rimangano inalterati.



"La nostra piattaforma di protezione della vita digitale è progettata per consentire il rilevamento, l'identificazione e la classificazione rapidi dei dispositivi basati sull'intelligenza artificiale. Il nostro team lavora costantemente agli aggiornamenti dei prodotti per risolvere i maggiori problemi di connettività e affidabilità", ha dichiarato Santeri Kangas, CTO di CUJO AI. "La nostra nuova soluzione brevettata di identificazione dei dispositivi affronta le sfide poste dagli indirizzi randomizzati. Ci sentiamo spinti a creare ambienti più intelligenti e sicuri per le persone e tutti i relativi dispositivi connessi, bloccando più minacce rispetto a qualsiasi soluzione legacy."



Con oltre 760 milioni di dispositivi connessi monitorati e protetti quotidianamente, CUJO AI offre agli operatori di rete fissa, mobile e Wi-Fi pubblica di tutto il mondo una gamma completa di prodotti per fornire agli utenti finali una suite perfettamente integrata di servizi di protezione della vita digitale. L'anno scorso, CUJO AI ha inoltre annunciato che fornirà le sue soluzioni di protezione della vita digitale basate sull'intelligenza artificiale ai principali operatori di rete statunitensi, Comcast e Charter Communications .

Informazioni su CUJO AI:

Con il supporto di modelli di intelligenza artificiale proprietari e basata in modo esclusivo su miliardi di punti dati del mondo reale, la gamma di prodotti di CUJO AI è progettata per ottenere una visione chiara del flusso dei dati attraverso le reti e per proteggere digitalmente persone e dispositivi, creando un'esperienza di vita smart in case, aziende e comunità connesse. Gli operatori di rete fissa, mobile e Wi-Fi pubblica di tutto il mondo utilizzano la gamma di prodotti di CUJO AI per fornire agli utenti una suite perfettamente integrata di servizi a valore aggiunto che copre il monitoraggio e la protezione della rete, l'identificazione avanzata dei dispositivi connessi, la sicurezza della rete in tempo reale, la protezione della privacy, il controllo dell'accesso ai contenuti e genitorialità digitale.

