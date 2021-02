CutPRO Cut Resistant Clothing si conferma campione di vendite nel 2020 nonostante il COVID-19

L'apprezzatissima marca di abbigliamento protettivo ha inoltre lanciato capi rinnovati nel design, dopo aver consultato gli esperti di salute e sicurezza delle principali aziende impegnate nella lavorazione di vetro piano e lamierati metallici nonché nel settore della climatizzazione. Una ragione in più per una storia aziendale ricca di successi.

Una protezione dal rischio di taglio efficace e affidabile è assolutamente indispensabile, poiché i rischi a cui sono maggiormente esposti i lavoratori del settore della produzione di vetro e metallo sono tagli, lacerazioni e ferite da perforazione di tessuti molli.

La conseguenza legale, economica e persino morale può essere grave per qualsiasi azienda, se ritenuta colpevole di aver trascurato questo rischio concreto per i propri dipendenti.

I capi CutPRO sono realizzati in un unico strato di Cut-Tex PRO, un tessuto altamente performante resistente al taglio, da sempre utilizzato per proteggere efficacemente le agenzie per la sicurezza nazionale da tutti i tipi di armi da taglio.

Cut-Tex PRO offre una resistenza al taglio da lama certificata di livello A5 secondo ANSI/ISEA 2016 e di livello E secondo EN 388:2016, nonché i massimi livelli di resistenza all'abrasione, alla foratura e allo strappo.

"Ci sono chiari indicatori del continuo successo dell'azienda. Al momento, stiamo adottando misure adeguate alla luce delle recenti ricerche internazionali. Il team si sta impegnando in modo più sostenuto e mirato per assicurare all'azienda la leadership del mercato anche nel 2021" ha dichiarato Robert Kaiser, CEO di CutPRO Cut Resistant Clothing.

Anche Kayleigh Davis, Consulente Senior presso CutPRO, ha commentato: "Siamo determinati ad aiutare l'industria del vetro e del metallo in tutto il mondo a ridurre il numero e la gravità delle lesioni da taglio. Il nostro obiettivo ultimo è quello di eliminare tali infortuni in un futuro non troppo lontano. Non ci fermeremo fintantoché non avremo raggiunto il nostro intento".

Per qualsiasi richiesta, visitare il sito web dell'azienda www.cut-pro.com

Informazioni su CutPRO

CutPRO è un'azienda internazionale specializzata nella progettazione, produzione e fornitura di indumenti resistenti al taglio, che offre affidabili dispositivi indossabili per la protezione da tagli e lacerazioni. Social media: Facebook, LinkedIn e Instagram.

