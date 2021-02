Les vêtements résistants aux coupures CutPRO annoncent des ventes record en 2020 malgré la COVID-19

La très célèbre marque de vêtements de protection a également lancé de nouveaux modèles après avoir consulté les professionnels de la santé et de la sécurité des principales entreprises de verre plat, de tôle et de climatisation du monde entier. Une autre raison de la réussite de l'entreprise.

Une protection efficace et fiable contre les coupures est absolument cruciale, car les principaux risques pour les professionnels travaillant dans le secteur de la fabrication du verre et du métal sont les coupures, les lacérations et les blessures par perforation des tissus mous.

Les conséquences juridiques, financières et même morales peuvent être graves pour toute entreprise, si elle est reconnue coupable d'avoir négligé ce risque qui est réel pour ses employés.

Les vêtements CutPRO sont fabriqués à partir d'une simple couche de Cut-Tex PRO , un tissu haute performance résistant aux coupures, traditionnellement utilisé pour protéger efficacement les agences de sécurité intérieure contre tous les types d'armes tranchantes.

Cut-Tex PRO offre les niveaux A5. et E de résistance aux coupures de lame ANSI/ISEA 2016 et EN 388:2016, ainsi que les plus hauts niveaux de résistance à l'abrasion, à la perforation et au déchirement.

« Il existe des indicateurs clairs de la réussite continue de cette entreprise. Nous prenons actuellement les dispositions appropriées à la lumière des récentes enquêtes internationales. L'équipe travaille encore plus intelligemment et plus dur que jamais pour s'assurer que nous resterons les plus forts sur le marché en 2021 », a déclaré Robert Kaiser, PDG de CutPRO Cut Resistant Clothing.

Kayleigh Davis, consultante senior chez CutPRO, a également commenté : « Nous sommes déterminés à aider l'industrie du verre et du métal dans le monde entier à réduire le nombre et la gravité des blessures par coupure. Notre objectif ultime est d'éradiquer ces blessures à un moment donné dans l'avenir. Nous ne nous arrêterons pas tant que cet objectif n'aura pas été atteint. »

Pour toute demande de renseignements, veuillez consulter le site web de l'entreprise www.cut-pro.com ou prendre contact directement par courrier électronique [email protected] .

À propos de CutPRO

CutPRO est une entreprise internationale spécialisée dans la conception, la production et la fourniture de vêtements résistants aux coupures, offrant une protection intégrée et fiable contre les coupures et les lacérations. Les réseaux sociaux : Facebook , LinkedIn et Instagram .

Contact pour les médias :

Kayleigh Davis

E : [email protected]

T : +44 (0) 845 5193953

Vicky Wrigley (PR)

E : [email protected]

T : +44 (0) 845 5193953

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1428986/CutPRO_Cut_Resistant_Clothing.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1428987/CutPRO_Logo.jpg

SOURCE CutPRO