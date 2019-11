Daiichi Sankyo presenta un'azione di sentenza dichiarativa relativa alla sua tecnologia brevettata di farmaci anticorpo coniugati

TOKYO e MONACO e BASKING RIDGE, New Jersey, 5 novembre 2019 /PRNewswire/ -- Daiichi Sankyo Co., Ltd ha annunciato oggi che l'azienda ha presentato un'azione di sentenza dichiarativa presso il tribunale distrettuale del Delaware in risposta alle comunicazioni ricevute da parte di Seattle Genetics, Inc. in merito ad una collaborazione tra le due aziende dal 2008 al 2015 per lo sviluppo di farmaci anticorpo-coniugati (ADC).

Seattle Genetics rivendica alcuni diritti di proprietà intellettuale relativi ai prodotti ADC di Daiichi Sankyo. Daiichi Sankyo ritiene che tale rivalsa sia priva di merito e l'azienda difenderà con vigore la sua posizione secondo cui i suoi brevetti di tecnologia ADC sono di proprietà intellettuale esclusiva di Daiichi Sankyo.

Tra luglio 2008 e giugno 2015, Seattle Genetics e Daiichi Sankyo hanno collaborato ad un accordo di sviluppo esclusivo a livello mondiale incentrato sugli ADC, distinti dai prodotti ADC attualmente in fase di sviluppo nel portafoglio di Daiichi Sankyo.

Informazioni su Daiichi Sankyo

Il Daiichi Sankyo Group è impegnato nella realizzazione e fornitura di terapie farmaceutiche innovative per migliorare gli standard di cura e risponde alle varie esigenze mediche non soddisfatte dei pazienti di tutto il mondo attraverso la propria scienza e tecnologia di punta. Con oltre 100 anni di ricerca scientifica alle spalle ed una presenza in oltre 20 paesi del mondo, Daiichi Sankyo e i suoi 15.000 dipendenti in tutto il mondo attingono a una ricca eredità di innovazione e a un solido portafoglio di promettenti nuovi farmaci per aiutare le persone. Oltre ad un solido portafoglio di farmaci per le malattie cardiovascolari, nell'ambito della Vision 2025 del Gruppo, che mira a diventare "innovatore farmacologico mondiale che offre vantaggi competitivi nell'ambito dell'oncologia", Daiichi Sankyo si concentra principalmente sull'offerta di nuove terapie in oncologia, nonché in altre aree di ricerca incentrate sulle malattie rare e sulle malattie immunitarie. Per maggiori informazioni, visitare il sito: www.daiichisankyo.com.

Fare riferimento a

Stati Uniti

Kimberly Wix

Daiichi Sankyo, Inc.

kwix@dsi.com

+1 908 992 6633 (ufficio)

Giappone:

Koji Ogiwara

Daiichi Sankyo, Co., Ltd

ogiwara.koji.ay@daiichisankyo.co.jp

+81 3 6225 1126 (ufficio)

Contatto relazioni con gli investitori:

DaiichiSankyoIR@daiichisankyo.co.jp

Related Links

http://www.daiichisankyo.com



SOURCE Daiichi Sankyo