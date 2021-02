Danneggiato da prodotti contenenti talco Imerys? I tuoi diritti potrebbero essere compromessi e le tue richieste di risarcimento annullate. Con il tuo voto influenzerai il trattamento delle Richieste di risarcimento per lesioni personali.

Presenta il tuo voto entro il 25 marzo 2021.

NEW YORK, 2 febbraio 2021 /PR Newswire/ -- Prime Clerk LLC ha rilasciato la seguente dichiarazione in merito al fallimento di Imerys.

Se hai presentato una Richiesta di risarcimento per lesioni personali relativa al talco, i tuoi diritti dipenderanno dal prossimo voto sul piano di riorganizzazione (il "Piano") nell'ambito della procedura di fallimento di Imerys Talc America, Inc., Imerys Talc Vermont, Inc. e Imerys Talc Canada Inc . (collettivamente, i "debitori nordamericani"). Anche Imerys Talc Italy S.p.A. ("ITI") potrebbere avviare (sebbene non lo abbia ancora fatto) una procedura di Chapter 11 negli Stati Uniti. Per "Debitori" si intendono i Debitori nordamericani e ITI, qualora avvii una procedura di Chapter 11 prima che il Piano siano confermato. I termini indicati con lettera maiuscola ma non altrimenti definiti nel presente documento hanno il significato ad essi attribuito nel Piano, disponibile su ITArestructuring.com (il "Sito web del caso").

I Debitori hanno presentato una Dichiarazione informativa (disponibile sul Sito web del caso) contenente informazioni che ti aiuteranno a decidere come votare sul Piano, che propone di creare un trust per risolvere tutte le Richieste di risarcimento per lesioni personali relative al talco. I tuoi diritti legali saranno compromessi in caso di approvazione del Piano.

Solo i titolari di "Richieste di risarcimento per lesioni personali relative al talco" o i loro legali per loro conto hanno diritto a ricevere la scheda per il voto sul Piano.

Si presume che i Titolari di Richieste di risarcimento e Partecipazioni in tutte le altre Classi del Piano accettino il Piano, in quanto non sono compromessi dal Piano o sono Sostenitori del Piano.

Se hai una richiesta di Risarcimento per lesioni personali relative al talco, tu o il tuo avvocato per tuo conto, come consentito dalle

Procedure di voto, avrete diritto di voto sul Piano. Il termine entro il quale la schede devono essere consegnate all'agente per le istanze ai Debitori, Prime Clerk LLC ("Prime Clerk"), è il 25 marzo 2021 alle 16:00 ET. In caso di dubbi sul fatto che il tuo avvocato sia autorizzato a votare per tuo conto, contatta il tuo avvocato. Sia il Comitato dei ricorrenti per illecito che il rappresentante dei futuri ricorrenti relativamente al talco sostengono il Piano.

Se il Piano verrà approvato dal Tribunale fallimentare e dal Tribunale distrettuale, tutte le Richieste di risarcimento per lesioni personali relative al talco saranno indirizzate al Trust per lesioni personali relative al talco e risolte secondo le Procedure di distribuzione del Trust. Se sei titolari di a) una Richiesta di risarcimento per lesioni personali relative al talco e voti a favore del Piano, b) una Richiesta di risarcimento che si presume accetti il Piano; c) una Richiesta di risarcimento per lesioni personali relative al talco e voti contro il Piano senza rinunciare alle liberatorie, oppure d) una Richiesta di risarcimento per lesioni personali relative al talco, con diritto di voto favorevole o contrario al Piano, e non voti per o contro il Piano senza rinunciare alle liberatorie previste nel Piano (fatte salve alcune limitazioni descritte nel Piano), si presume che tu conceda le "liberatorie da parte dei titolari delle Richieste di risarcimento" di cui all'Articolo XII del Piano. Leggi attentamente il Piano e gli altri Documenti del piano per informazioni dettagliate su come il Piano, se approvato, influirà sui tuoi diritti.

Hai il diritto di opporti al Piano. Il termine per presentare un'obiezione è il 28 maggio 2021 alle 16:00 ET. I requisiti da seguire per presentare un'obiezione sono indicati nell'Ordine delle procedure di voto. Le obiezioni ricevute dopo la scadenza del termine non potranno essere esaminate dal Tribunale fallimentare e potranno essere considerate annullate senza ulteriore preavviso. È possibile ottenere ulteriori informazioni o istruzioni, leggere i Documenti del piano od ottenere un pacchetto di istanza con la scheda per il voto, contattando Prime Clerk.

Centro di elaborazione voti Imerys

c/o Prime Clerk LLC, One Grand Central Place

60 East 42nd Street, Suite 1440, New York, NY 10165.

Visita: ITArestructuring.com

Per maggiori informazioni: [email protected]

Richiedi scheda con pacchetto di istanza per il voto sul Piano:

[email protected]

Chiamal: (844) 339-4096 (numero verde)/+1 347 919 5767 (internazionale)

