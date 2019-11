David Capdevila designato nuovo Chief Executive Officer (CEO) di Atradius N.V.

Nel corso della riunione del 31 ottobre 2019, il Consiglio di Amministrazione del Grupo Catalana Occidente ed il Supervisory Board di Atradius N.V. hanno approvato la designazione di David Capdevila quale nuovo Chief Executive Officer (CEO) di Atradius. Capdevila succede a Isidoro Unda, che per 12 anni ha ricoperto il ruolo di CEO della Compagnia di assicurazione del credito. Tali modifiche avranno effetto a partire dal 1 gennaio 2020.

Il presidente del Grupo Catalana Occidente, José María Serra, ha ringraziato Isidoro Unda per la sua dedizione durante la sua carriera all'interno del Gruppo assicurativo e in particolare ha sottolineato il suo ruolo "nello sviluppo e nel consolidamento di Atradius come società leader nell'assicurazione del credito a livello internazionale".

Unda è stata nominato CEO di Atradius N.V. nell'aprile 2007 quando le società Crédito y Caución e Atradius N.V. hanno annunciato la loro fusione. In precedenza, Unda aveva ricoperto la carica di CEO presso Crédito y Caución dal 2001.

Carriera del nuovo CEO

David Capdevila ha conseguito una laurea in Economia e Commercio ed un Master in Economia e Gestione aziendale presso l'IESE. È entrato nel Grupo Catalana Occidente nel 1992 come Direttore Organizzazione e Qualità e da allora ha assunto diverse responsabilità nel Gruppo e nelle sue diverse società.

Nel 2016 è stato nominato CEO di Plus Ultra Seguros. In precedenza, tra il 2006 e il 2013, è stato CEO di Crédito y Caución ed è stato Chief Market Officer (CMO) e membro del Consiglio di Amministrazione di Atradius tra il 2010 e il 2013.

José María Serra ha altresì elogiato l'impegno di David Capdevila. "Sono convinto che la nomina di David come CEO di Atradius favorirà il posizionamento di Atradius come assicuratore globale del credito", ha affermato.

Atradius

Atradius è un gruppo assicurativo globale nel settore dell'assicurazione del credito, cauzioni, recupero crediti ed informazioni commerciali, con una presenza strategica in oltre 50 Paesi. I prodotti offerti da Atradius proteggono le imprese nel mondo dal rischio di mancato pagamento associato alla vendita di beni e servizi a credito. Atradius fa parte del Grupo Catalana Occidente (GCO.MC), uno dei principali assicuratori in Spagna ed uno dei maggiori assicuratori a livello mondiale.

