DAZN ACCELERA LA CRESCITA DEL BUSINESS A LIVELLO MONDIALE CON L'ACQUISIZIONE DI ELEVEN GROUP

DAZN Group annuncia oggi l'acquisizione di ELEVEN Sports e Team Whistle

L'operazione accelera le ambizioni di crescita a livello globale e la strategia di diversificazione di DAZN, rendendolo il principale titolare di diritti sportivi in Europa

Un accordo che porta DAZN in nuovi mercati, espandendo le capacità nel settore del live streaming sportivo

LONDRA, 27 settembre 2022 /PRNewswire/ -- DAZN Group, la principale piattaforma di entertainment sportivo a livello globale, annuncia oggi di aver raggiunto un accordo per l'acquisizione delle attività media a livello globale di ELEVEN Group. L'operazione espande le capacità di DAZN all'interno del settore dello streaming in diretta di contenuti sportivi, consolidandone la posizione di leader globale in questo mercato in rapida evoluzione, e permettendo di:

Raggiungere un numero sempre maggiore di territori. Una volta completata, l'operazione consentirà a DAZN di diventare il broadcaster delle principali leghe calcistiche in Portogallo e Belgio, due Paesi dalla solida tradizione calcistica. Il business di ELEVEN Group integrerà le attività di DAZN in Italia, Giappone, area DACH e Spagna, Paesi dove l'azienda si è già aggiudicata i diritti per la trasmissione delle più importanti competizioni calcistiche nazionali. ELEVEN è anche presente a Taiwan e in altri mercati del sudest asiatico, consolidando la posizione di DAZN in un territorio dove ha una posizione di leader in Giappone.

Un'espansione geografica che offre a DAZN l'accesso a nuovi bacini di utenti mentre la propria piattaforma globale continua a crescere e diventa un one-stop shop per tutto ciò che i tifosi amano: un luogo in cui è possibile accedere alla più vasta libreria di contenuti live e on-demand , analisi e highlight , ma anche acquistare merchandise , ticket, giocare e scommettere. Tutto ciò consolida il business e raggiungere economie di scala.

Generare nuovi flussi di ricavi grazie ai social media. L'acquisizione di Team Whistle, la media company di ELEVEN, consentirà a DAZN di raggiungere un pubblico più giovane, diversificare ed espandere le proprie competenze di fan engagement, oltre che massimizzare il valore del portafoglio diritti di DAZN. Team Whistle è nella top ten dei media sportivi statunitensi stilata da ComScore, con oltre 700 milioni di follower sui suoi canali e una rete di distribuzione sempre più estesa che genera circa cinque miliardi di visualizzazioni ogni mese sulle piattaforme social. Unendo l'attività complementare di Team Whistle con i diritti sui contenuti di DAZN, si creerà una solida offerta.

Ampliare il portafoglio di diritti calcistici. Attraverso l'integrazione di ELEVENsports.com e dei 40.000 match offerti in streaming ogni anno, l'acquisizione consolida il ruolo di DAZN come punto di riferimento a livello globale per il calcio. Grazie a un accordo strategico, ELEVEN gioca un ruolo chiave in FIFA+, il servizio OTT della FIFA, supportando la produzione, la trasmissione e la distribuzione di incontri sportivi live di oltre 90 associazioni membri della FIFA. In particolare, le due società, insieme, creeranno il più grande portfolio di contenuti dedicati al calcio femminile. ELEVEN vanta i diritti sui contenuti femminili relativi a sei differenti confederazioni che si aggiungeranno all'offerta di DAZN, che comprende, tra l'altro, la UEFA Women's Champions League, la Liga F in Spagna, la FA Women's Super League e la Women's FA Cup inglesi e la WE League giapponese.

L'accordo garantirà una crescita dei ricavi di DAZN Group pari a circa 300 milioni di dollari all'anno.

Shay Segev, CEO di DAZN Group, afferma: "Questa acquisizione rende il nostro business scalabile. È un passo avanti importante per consolidare la nostra mission di diventare la principale piattaforma globale di intrattenimento sportivo. Nutro profonda ammirazione per i risultati raggiunti da Andrea, Marc e dal team e non vedo l'ora di iniziare a lavorare con loro per far crescere le nostre ambizioni. Insieme formiamo il management team più forte e credibile del settore. DAZN ha investito nello sviluppo di una rivoluzionaria piattaforma sportiva digitale, dove i tifosi possono beneficiare dell'intera offerta di intrattenimento sportivo interattivo. Non vediamo l'ora di espandere le nostre capacità in nuovi mercati così come far leva sui punti di forza di ELEVEN all'interno di DAZN".

Marc Watson, CEO di ELEVEN Group, dichiara: "Per noi DAZN è il futuro del broadcasting digitale sportivo e la casa ideale per ELEVEN. Lo sport è una delle principali forme di intrattenimento a livello globale e l'unione con DAZN sarà trasformativa, permettendoci di raggiungere maggiori economie di scala e una piattaforma globale per il nostro team di talenti. Non potevamo essere più entusiasti di questo accordo e non vedo l'ora di lavorare con Shay e tutto il team di DAZN".

Kevin Meyer, Chairman di DAZN, afferma: "Questo accordo segna un'accelerazione della nostra strategia di diversificazione delle nostre offerte e fa leva sui nostri diritti sportivi e la nostra piattaforma in nuovi mercati e modelli di business. Team Whistle è un'azienda in crescita con una comprovata esperienza nella monetizzazione di contenuti dal formato breve. Sarà estremamente di valore per DAZN in un momento in cui siamo focalizzati a generare massimo valore dal nostro invidiabile portfolio di diritti, creando nuovi format di contenuti per raggiungere un nuovo pubblico e generare nuovi flussi di entrate. Non vediamo l'ora di dare il benvenuto a tutti i nuovi colleghi".

Andrea Radrizzani, Founder & Chairman di ELEVEN & Owner of Leeds United, commenta: "Negli ultimi sei anni con ELEVEN abbiamo sviluppato una sport media company di successo, e siamo entusiasti che questo percorso continui. La fusione offrirà maggiori opportunità come gruppo che continua a lavorare per creare un destinazione globale per gli appassionati di sport, che è stata la nostra missione sin dal primo giorno".

Al completamento dell'accordo, Andrea Radrizzani, founder di ELEVEN, entrerà a far parte del board di DAZN come Executive Director e supporterà lo sviluppo del business di DAZN Group.

Fondata nel 2015, ELEVEN è una destinazione dedicata allo sport che offre intrattenimento di livello mondiale ai tifosi di tutto il mondo che trasmette circa 65.000 ore di sport in diretta ogni anno. Dai più grandi eventi sportivi del mondo al meglio delle competizioni locali, fino alla pluripremiata programmazione di contenuti originali, i tifosi possono usufruire dei migliori contenuti live e non di ELEVEN Group, disponibili 24/7.

Come piattaforma globale di intrattenimento sportivo digitale, DAZN sta rapidamente diventando la destinazione sportiva scelta ogni giorno dai tifosi di tutto il mondo. Le ambizioni di DAZN vanno oltre la trasmissione di eventi: la piattaforma sta diventando un one-stop-shop per tutto ciò che gli appassionati di sport desiderano. Presto, i clienti di DAZN non solo potranno guardare i loro sport preferiti in diretta e on-demand, ma anche ascoltare e leggere di sport, giocare e scommettere, acquistare NFT sportivi, ticket e merchandise.

L'accordo è soggetto a verifica da parte dell'Antitrust, la data di completamento di tale attività di verifica non è ancora nota.

Guggenheim Securities ha assistito ELEVEN Group come financial advisor in questa operazione.

