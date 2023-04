DEKRA aumenta il fatturato e si trasforma per affrontare futuro

Obiettivi per il 2022 raggiunti

Aumento del fatturato globale del 7,4% a 3,8 miliardi di euro nell'esercizio 2022

Incremento degli investimenti di circa un terzo, raggiungendo i 143 milioni di euro

Elevata richiesta di servizi di test per batterie di veicoli elettrici e l'infrastruttura di ricarica

Più di 500 servizi offerti per attività aziendali sostenibili

Consolidamento della leadership nella cyber security e nell'intelligenza artificiale mediante acquisizioni e joint venture

Lancio sul mercato di nuovi servizi di test di veicoli

Prospettive ottimistiche per l'esercizio 2023: DEKRA prevede una crescita medio-alta del fatturato di una percentuale

STOCCARDA, Germania, 24 aprile 2023 /PRNewswire/ -- Nell'esercizio 2022, DEKRA è riuscita ad aumentare il suo fatturato secondo le previsioni, completando i progetti strategici chiave. "Avevamo le risposte giuste alle sfide dell'anno trascorso e siamo davvero fieri della crescita di fatturato registrata del 7,4%", ha affermato l'AD Stan Zurkiewicz alla conferenza stampa annuale dell'azienda. "Allo stesso tempo abbiamo potuto effettuare investimenti consistenti per la nostra attività commerciale futura, lanciare servizi innovativi e occupare con successo due posizioni del Consiglio di Amministrazione create di recente. In questo modo abbiamo posto le basi per una crescita futura redditizia", ha aggiunto Zurkiewicz.

Prospettive ottimiste per il 2023

DEKRA ha iniziato bene il 2023: nel primo trimestre, il fatturato ha raggiunto i 990 milioni di euro, il 12.8% superiore all'anno precedente. L'AD di DEKRA Zurkiewicz è ottimista per i risultati dell'intero anno: "Crediamo che, nonostante i rischi geopolitici e macroeconomici, nel 2023 possiamo continuare a grazie alla nostra forte posizione sui mercati di tutto il mondo e a una gamma convincente di nuovi servizi nei nostri settori chiave della mobilità futura, della cyber security e della sostenibilità".

