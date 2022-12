Dichiarazione di Jonathan Steinsapir, avvocato testamentario di Michael Jackson

NEW YORK, 29 dicembre 2022 /PRNewswire/ -- Non risulta che Luca Di Carlo abbia mai rappresentato Michael Jackson in alcuna veste, tanto meno che lo abbia difeso in tribunale, come invece si sostiene. E nonostante la richiesta degli avvocati testamentari, non ci ha fornito nulla che dimostri che l'abbia mai fatto. Gli avvocati testamentari si aspettano che il Sig. Di Carlo cessi e desista dall'associarsi ulteriormente a Michael Jackson.

