Diesel mette il turbo alla tecnologia con il suo smartwatch più audace

Dotato delle ultime tecnologie wearable, lo smartwatch Axial mira a fornirti delle prestazioni che siano alla tua altezza. Come previsto, Diesel si spinge oltre i limiti del design tradizionale degli smartwatch con un look complessivo ispirato al movimento architettonico del Brutalismo, nato intorno alla metà del XX secolo. Pulsanti resistenti, rivetti in acciaio e anima in alluminio conferiscono all'orologio un aspetto unico. La cassa industriale di Axial è disponibile in acciaio color canna di fucile, argento e bronzo. Si possono scegliere tre diversi cinturini — nero in pelle, blu in denim e color canna di fucile in acciaio — per adattare l'orologio al tuo stile di vita.