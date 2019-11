"Attivazione del protocollo drone". Questa dichiarazione avvia l'intera operazione. Nell'officina di montaggio serve un determinato volante; il protocollo viene attivato. Il pezzo viene caricato in una capsula in fibra di carbonio del peso di 5,5 kg ed è saldamente attaccato al drone con un elettromagnete. Il volante è ora pronto per la consegna aerea.