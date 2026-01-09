DXC presenta la piattaforma software per il settore automobilistico di nuova generazione AMBER al CES 2026

Automotive Made BettER inizia qui

PUNTI SALIENTI DXC presenta AMBER, una piattaforma software per il settore automobilistico di nuova generazione progettata per migliorare i sistemi di infotainment di bordo, sviluppata da DXC Luxoft.

AMBER offre alle case automobilistiche una piattaforma che si adatta all'architettura di qualsiasi veicolo, riducendo i tempi di sviluppo del 50%.

L'approccio standardizzato di AMBER elimina lo sviluppo ridondante e assicura un risparmio dei costi del 30%.

AMBER è conforme al 100% agli standard automobilistici, il che consente agli sviluppatori di concentrarsi sull'innovazione mentre DXC si occupa di sicurezza, protezione e manutenzione.

ASHBURN, Va., 9 gennaio 2026 /PRNewswire/ -- DXC Technology (NYSE: DXC), partner leader nella tecnologia e nell'innovazione per le imprese, ha annunciato oggi AMBER, una piattaforma software per il settore automobilistico di nuova generazione progettata per migliorare i sistemi di infotainment di bordo sviluppata da DXC Luxoft, un integratore di sistemi software automobilistici di DXC. Grazie alle funzionalità IA integrate, AMBER consente alle case automobilistiche di affrontare la crescente complessità dei veicoli definiti dal software ottimizzando i flussi di lavoro di ingegneria software per veicoli, accelerando i lanci, riducendo i costi di integrazione e migliorando l'esperienza di bordo. Grazie all'architettura aperta di AMBER, i conducenti possono usufruire di interazioni digitali fluide nell'abitacolo, tra cui assistenti vocali IA, funzioni del veicolo altamente personalizzate e moderne interfacce digitali avanzate che trasformano il tempo trascorso in viaggio in esperienze su misura.

User interface of DXC’s next-gen automotive software platform, AMBER.

L'industria automobilistica si sta trasformando rapidamente, con una complessità tecnica sempre maggiore e cicli di sviluppo più serrati. Le case automobilistiche stanno cercando un vantaggio competitivo che consenta loro di accelerare la differenziazione, dando priorità alla tecnologia e all'innovazione. Sviluppata in collaborazione con i principali partner dell'ecosistema automobilistico, AMBER combina componenti software modulari con servizi pronti all'uso che semplificano lo sviluppo e l'integrazione.

AMBER offre alle case automobilistiche la libertà di innovare, accelerare le consegne e prepararsi per il futuro. Invece di partire da zero, i produttori possono adottare blocchi collaudati per l'infotainment, i quadri strumenti e la connettività, supportati da un'ingegneria moderna e semplificata. Di conseguenza, possono ridurre significativamente i costi di integrazione e portare sul mercato nuove funzionalità in meno della metà del tempo rispetto ai metodi tradizionali.

"AMBER è una svolta rivoluzionaria per l'industria automobilistica. AMBER offre ai nostri clienti la libertà di concentrarsi sulla differenziazione del marchio e sull'immissione rapida sul mercato, riducendo al contempo la complessità e massimizzando il valore. Stiamo creando una base che rende l'integrazione del software prevedibile, scalabile e pronta per il futuro, guidando la rivoluzione dei veicoli definiti dal software." - Ramnath Venkataraman, Presidente del settore Servizi di consulenza e ingegneria, DXC Technology

Dando la priorità all'indipendenza dell'hardware e agli aggiornamenti continui, AMBER assicura che i produttori possano adattarsi rapidamente alle tecnologie e alle aspettative dei consumatori in evoluzione, mantenendo la conformità agli standard e alle normative del settore. La piattaforma supporta modelli di integrazione aperti, dando ai clienti il pieno controllo sulla loro roadmap software e beneficiando dell'esperienza di DXC nei programmi automobilistici su larga scala. AMBER integra soluzioni IA di terze parti per offrire esperienze utente superiori ed è compatibile con veicoli e motociclette commerciali e di lusso.

Partner automobilistico affidabile per otto dei 10 maggiori costruttori al mondo, DXC guida il futuro della mobilità e della produzione. Il software DXC Luxoft è montato su oltre 50 milioni di veicoli e aiuta le case automobilistiche, come Mercedes-Benz AG, Ferrari e CARIAD, a costruire un veicolo ogni tre secondi. AMBER è in mostra al Consumer Electronics Show (CES) di Las Vegas dal 6 al 9 gennaio 2026, con dimostrazioni dal vivo disponibili. Scopri di più su AMBER qui.

Informazioni su DXC Technology

DXC Technology (NYSE: DXC) è un partner leader a livello globale per tecnologia e innovazione che offre software, servizi e soluzioni a imprese e organizzazioni del settore pubblico in tutto il mondo, aiutandole a sfruttare l'intelligenza artificiale per ottenere rapidamente risultati in un'epoca di cambiamento esponenziale. Grazie a un'approfondita esperienza in servizi di infrastrutture gestite, modernizzazione delle applicazioni e soluzioni software specifiche per settore, DXC modernizza, protegge e gestisce alcune delle infrastrutture tecnologiche più complesse al mondo. Maggiori informazioni su dxc.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2856131/DXC_Technology_Company_DXC_Introduces_Next_Gen_Automotive_Softwa.jpg