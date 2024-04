E.BOEHM DEBUTTA NEL MONDO DEL LUSSO E CREA UN'ARTE TESSILE RESPONSABILE A BASE DI ORTICA

Rompendo con gli standard del lusso, la nuova collezione della Maison adotta un approccio etico e conferma l'impegno verso i problemi sociali ed ecologici.

COLMAR, Francia, 25 aprile 2024 /PRNewswire/ -- Presentando la nuova collezione in fibre di ortica "La Récolte Sauvage" (Il raccolto selvaggio), la giovane Maison E.BOEHM auspica un nuovo equilibrio economico, sociale e ambientale. "Questo raccolto è un invito a produrre in modo diverso e più rispettoso verso la natura, le sue risorse, l'uomo e l'ambiente", dichiara Eric Boehm.

"La Récolte Sauvage" di E.BOEHM è umana, autentica e attivista. Collabora con le comunità del Nepal che hanno padroneggiato una competenza ancestrale, artigianale e dirompente nella lavorazione delle fibre di ortica. La Maison E.BOEHM sfrutta la raffinata creazione e lo sviluppo di circa quaranta coloranti vegetali ispirati a Paul Gout, maestro tintore del XVIII secolo ed ex direttore della Manifattura Reale di Bize.

Segnali di un cambiamento di rotta

"Le ortiche sono diventate il mio progetto di trasformazione dopo oltre 30 anni trascorsi come ingegnere tessile e più di 16 anni dedicati alla ricerca e agli incontri", conferma Eric Boehm. L'artista, allora direttore industriale di un'azienda tessile, ha scoperto che l'ortica rappresentava un eccellente materiale sostitutivo nel pieno della crisi globale del cotone, nel 2008. La lettura del libro di Paul-Auguste Favier "Les Orties Textiles" (Le ortiche tessili), edito nel 1880, ha suscitato il suo interesse. L'artista riconobbe poi il proprio cognome in "Boehmeria", il nome di una varietà di ortica creata dal botanico Boehmer. Queste rivelazioni sono diventate il punto di riferimento per E.BOEHM - Art Textile.

Nutrire e sostenere la Madre Terra

"La Récolte Sauvage" è composta da "mosaici di velluto" discretamente disposti in una custodia portatile che richiama i portapranzo impilabili giapponesi Bento. I designer della Maison E.BOEHM invitano gli esploratori dell'estetica a connettersi con la Terra, copiosa e fonte di nutrimento, e a trarre ispirazione da queste tecniche e texture nel loro design d'interni (tappeti, rivestimenti e tessuti) su misura, responsabile e sostenibile. È un omaggio al lavoro accurato e artigianale. Grazie alla sua superiorità e adattabilità intrinseca, l'ortica racchiude un potenziale immenso per svariati settori del lusso; moda, accessori e persino packaging, la sua versatilità non conosce limiti.

Materiali certificati e con simbolo del Commercio Equo e Solidale

La Maison E.BOEHM utilizza materiali adatti al settore residenziale e pubblico, tra cui tappeti, arte murale e architettura d'interni. Presentano elevati livelli di certificazione in termini di classe d'uso, lusso e resistenza al fuoco e sono certificati dal Commercio Equo e Solidale (partner certificato Label Step).

Con il passare delle stagioni prendiamo in prestito dalla Natura quanto ci offre: risorse ricche, sorprendenti e uniche.

