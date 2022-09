Energica annuncia Energica Week 2022: un raduno elettrico della comunità Energica mondiale

MODENA, Italia, 29 agosto 2022 /PRNewswire/ -- Energica Motor Company, una controllata di Ideanomics (NASDAQ: IDEX) e azienda leader di motocicli elettrici ad alte prestazioni, ha confermato oggi le date di Energica Week 2022 per il 5–9 settembre 2022. Questo raduno annuale della comunità Energica ha origine nel 2021 e ha posto le basi per diventare l'evento principale per l'intero circolo di proprietari di Energica di tutto il mondo. Enerica sta inoltre celebrando una crescita esponenziale grazie all'afflusso di competenze e risorse di Ideanomics nelle vendite, nei nuovi rivenditori, nello sviluppo del mercato e nell'espansione dello stabilimento e della forza lavoro.

Energica Week 2022

Durante tutta la Energica Week, saranno organizzate varie attività per celebrare il marchio dell'azienda italiana e la comunità che ha abbracciato con convinzione un futuro elettrico: clienti, rivenditori, studenti, investitori e partner commerciali.

I festeggiamenti della settimana inizieranno con un taglio del nastro lunedì 5 settembre presso la sede di Energica, nel cuore della Motor Valley italiana, insieme a Ideanomics, al Consiglio di amministrazione di Energica, a rappresentanti governativi, partner aziendali e sponsor. Durante questa giornata inaugurale, tutti gli ospiti avranno l'opportunità unica di visualizzare in anteprima lo spazio ampliato della sede centrale di Energica. La società con sede a Modena sta raddoppiando la sua sede centrale per espandere l'area di produzione e gli uffici. Con una superficie di quasi 8.000 mq, il nuovo stabilimento sarà il doppio di quello attuale.

La rapida espansione di quest'anno prevede opportunità di gran lunga maggiori, in particolare con il lancio quest'estate della nuova motocicletta electtica Experia green tourer, un design completamente nuovo che è stato acclamato universalmente dalla stampa internazionale del settore. I progressi di quest'anno comprendono un aumento della forza lavoro di oltre il 20%, che consente un'espansione della produzione nel 2023 e oltre e un ulteriore sviluppo sia negli Stati Uniti che nel resto del mondo.

Per il mercato statunitense:

Le vendite al dettaglio su base annua sono cinque volte superiori rispetto all'anno precedente.

I nuovi accordi con i concessionari hanno ampliato la rete degli Stati Uniti da 14 a 25 rivenditori, tra cui nove nuovi Stati: Colorado , Hawaii , New Jersey , New Mexico , Utah e lo Stato di Washington.

Sono stati ricevuti depositi pre-vendita per oltre due mesi della produzione di Experia.

Per i mercati del resto del mondo:

Le vendite al dettaglio sono aumentate del 104% da inizio anno rispetto all'anno precedente, con ulteriori 2 mesi di produzione di Experia menzionati per ordini dei clienti.

L'espansione a 95 rivenditori, compresa l'intensificazione nei principali mercati esistenti di Francia, Germania e Regno unito e l'ingresso in mercati completamente nuovi, tra cui Australia , Europa orientale, Portogallo e persino Pakistan e Nepal.

Energica è ben posizionata per aggiudicarsi contratti con le autorità governative di tutto il mondo, consentendo loro di sostituire motociclette a combustibile fossile con quelle Energica.

Uno dei fattori principali di questa crescita è il lancio di una nuova unità aziendale, Energica Inside, che avrà l'impegno di sviluppare nuove tecnologie per i componenti dei propulsori e i sistemi di trazione modulari per le applicazioni di trasporto su strada, marittimo, aereo e industriali specifiche. Energica è diventato il primo punto di riferimento per i veicoli ad alte prestazioni e anche per la fornitura di componenti modulari e unità di potenza, per fornire l'integrazione di sistemi per i veicoli elettrici.

La rivoluzione dell'hub elettrico di Energica sta diventando una forza trainante per una nuova generazione di produttori di apparecchiature originali, ed è questo che l'Energica Week vuole celebrare.

Le attività rimanenti della rimanente settimana comprenderanno:

7 settembre #StayChargedEDU: formazione e innovazione sono le linee guida e il più importante legato di Energica al mondo. Il secondo giorno dell'Energica week sarà dedicato all'iniziativa #StayChargedEDU, il piano dell'azienda per educare e coinvolgere la nuova generazione di mobilità elettrica. Le scuole e le università incontreranno il dipartimento tecnico Energica per una discussione congiunta su progetti e idee.

8-9 settembre Raduno proprietari Energica: il raduno dei rider Energica si terrà nell'autodromo di Modena per dare il benvenuto agli #EnergicaOwners con diverse attività su pista e all'esterno.

Quindici ciclisti qualificati avranno l'opportunità di allenarsi su moto MotoE Ego Corsa all'interno dell'evento Energica Academy. Altri proprietari proveranno la nuova nata Green Tourer modello Experia lanciata a maggio. Le attività collaterali seguiranno per garantire una "Energica Experience" completa per tutti i proprietari di Energica.

La storia di Energica incarna diverse generazioni di artigianato e maturità tecnologica dell'industria automobilistica tradizionale della Motor Valley italiana. Energica coglie il meglio del passato, del presente e del futuro per muoversi verso un nuovo mondo sostenibile. I clienti sperimenteranno la dedizione di Energica al suo massimo durante la Energica Week. Parteciperanno anche ai tour speciali nello stabilimento Energica.

Celebra la rivoluzione Energica dal 5 al 9 settembre e unisciti ai festeggiamenti online della Energica Week #EW22.

Informazioni su Energica Motor Company S.p.A.

Energica Motor Company è il primo produttore italiano di motocicli elettrici ad alte prestazioni ed è il singolo produttore scelto da Dorna per la FIM Enel MotoE™ World Cup. I motocicli Energica sono in vendita in tutto il mondo.

Informazioni su Ideanomics

Ideanomics (NASDAQ: IDEX) è un gruppo globale con una missione semplice: accelerare l'adozione commerciale dei veicoli elettrici. Riunendo i veicoli e la tecnologia di ricarica con progettazione, implementazione e servizi finanziari, fornisce soluzioni per il mondo commerciale che si impegna in un futuro EV. Per rimanere aggiornato su Ideanomics, segui l'azienda sul social @ideanomicshq o visita il sito web: https://ideanomics.com.

Contatti:

Energica Motor Company S.p.A.

Davide Palumbo | [email protected]

Ideanomics, Inc.

Tony Sklar, SVP of Investor Relations

1441 Broadway, Suite 5116, New York, NY 10018

[email protected]

Theodore Rolfvondenbaumen, Communications Director

[email protected]

Dichiarazione di sicurezza

Le dichiarazioni contenute nel presente comunicato stampa che non descrivono fatti storici possono costituire dichiarazioni previsionali ai sensi della sezione 27A del Securities Act del 1933, come modificato, e la Sezione 21E del Securities Exchange Act del 1934, come modificato, comprese le dichiarazioni relative ai tempi previsti per la presentazione del modulo 10-K, la capacità della società di riconquistare la conformità ai requisiti Nasdaq per la quotazione continua e le questioni correlate. Queste dichiarazioni previsionali sono spesso identificate dall'uso di una terminologia previsionale come "ritiene", "si aspetta" o espressioni simili, che implicano rischi e incertezze noti e sconosciuti. Tutte le dichiarazioni previsionali contenute nel presente documento si basano sulle attuali aspettative, ma sono soggette a rischi e incertezze che potrebbero far sì che i risultati effettivi differiscano sostanzialmente da quelli indicati, compresi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i rischi e le incertezze relativi alla mancata presentazione da parte della Società del Modulo 10-K sulle tempistiche previste e altri fattori di rischio discussi di volta in volta nei documenti depositati presso la SEC. Questi e altri fattori sono identificati e descritti in modo più dettagliato nei documenti depositati dalla Società presso la SEC, inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i più recenti moduli 10-K e 10-Q. La Società declina espressamente qualsiasi intenzione o obbligo di aggiornare tali dichiarazioni previsionali oltre a quanto richiesto dalla legge.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1886392/Ideanomics_2022_Energica_Week.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1492395/Ideanomics_Logo.jpg

SOURCE Ideanomics