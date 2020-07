Esaote partecipa all'ECR 2020 - Online Summer Edition: L'edizione virtuale del Congresso Europeo di Radiologia

In questa edizione molto speciale Esaote avrà a disposizione uno stand virtuale https://ecr2020.expo-ip.com/stand/1255 in cui presenterà le ultime tecnologie in ultrasuoni, risonanza magnetica dedicata e healthcare IT. Tre diverse «stanze» inviteranno i visitatori a scoprire gli strumenti e approfondire l'utilizzo dei dispositivi attraverso documenti, video, brochure e casi clinici.

«Flessibilità, capacità di adattamento e innovazione sono sicuramente caratteristiche fondamentali per Esaote, ne caratterizzano da sempre la filosofia e la ricerca, nella visione del «More in Less» – ha dichiarato Franco Fontana, CEO di Esaote –. Stiamo vivendo un periodo di grande cambiamento, nuovi strumenti, nuove tecnologie. La nostra partecipazione all'ECR di quest'anno è un passo avanti in questa direzione: Esaote c'è e continua a esserci, dimostrandosi leader anche nel cambiamento.»

Di particolare rilevanza, è il sistema di risonanza magnetica dedicata per la diagnosi degli arti O-scan Elite, dotato di tecnologia AgilExam che, sfruttando l'intelligenza artificiale, riconosce l'anatomia del paziente suggerendo automaticamente l'impostazione dell'esame RM in base al protocollo prescelto. Questa innovazione - disponibile per esami diagnostici su ginocchia, caviglie e polsi - permette di semplificare il flusso di lavoro, riducendo il tempo esame e migliorandone la sua consistenza in termini di ripetibilità e qualità immagine.

Esaote presenterà il sistema a ultrasuoni MyLab™9 dotato dell'innovativo software BreastNav™, un algoritmo model-adaptive che aiuta il medico a creare un modello 3D del seno e localizzare la lesione, al fine di rendere l'esame più semplice e meno dipendente dall'operatore, nonché di facilitare il follow-up del paziente. Nello stand virtuale di Esaote sarà inoltre presentato Virtual Navigator™; una tecnologia che permette un approccio multi-modalità (X-Ray, CT/PET-CT, MR, ecc.) e la Fusion Imaging in tempo reale in differenti applicazioni cliniche a supporto di procedure di diagnosi e trattamento dei pazienti.

Inoltre, per healthcare IT, Esaote presenterà nuove funzionalità del sistema Suitestensa – sviluppato da Ebit, società del Gruppo protagonista nel settore del Medical IT: "Analytics" il software per approfondimenti in tempo reale della produzione e dei risultati clinici, anche su grandi quantità di dati, con un semplice click; una piattaforma completa per senologia, dallo screening di primo livello ai richiami e al follow-up; una nuova piattaforma e soluzioni cloud per la lettura remota e accesso semplice e rapido via web utili per diversi scenari (teleconsulto neurochirurgico, emergenza cardiovascolare, gestione dell'ictus) ed infine, sempre grazie all'utilizzo dell'intelligenza artificiale, strumenti che arricchiscono i report con dati quantitativi e strutturati, ottimizzando il flusso di lavoro di reporting e fornendo anche supporto decisionale.

Queste tecnologie costituiscono un reale valore per il lavoro quotidiano del medico e la gestione dei pazienti e hanno già consentito ad Esaote di estendere le sue collaborazioni cliniche a livello internazionale, dall'Europa all'Asia e alle Americhe, con un chiaro riconoscimento del continuo investimento in soluzioni innovative per l'imaging diagnostico.

Sarà possibile accedere allo stand virtuale di Esaote iscrivendosi gratuitamente a questo link: https://ecr2020.expo-ip.com/stand/1255

Il Gruppo Esaote è leader nel settore delle apparecchiature biomedicali, in particolare nelle aree degli ultrasuoni, della risonanza magnetica dedicata e del software per la gestione del processo diagnostico. La società impiega attualmente circa 1.150 persone. Con sede a Genova e unità produttive e di ricerca proprie in Italia e nei Paesi Bassi, Esaote è presente in 80 paesi nel mondo. Informazioni su Esaote e sui suoi prodotti sono disponibili su www.esaote.com.

