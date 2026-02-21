Esclusivo concerto belga al Lotto Belgium Pub per la serata di chiusura dei Giochi Invernali di Milano-Cortina
Festival DJ, sassofono e atleti: il concerto dei Giochi Invernali di Milano-Cortina al Lotto Belgium Pub combina il meglio del Belgio per una serata di chiusura indimenticabile
MILANO, 21 febbraio 2026 /PRNewswire/ -- Sabato 21 febbraio, la serata di chiusura dei 25. Giochi Olimpici Invernali, si terrà un esclusivo concerto belga presso il Lotto Belgium Pub di Milano. Il DJ belga di Tomorrowland Henri PFR darà inizio ai festeggiamenti insieme al sassofonista Bram Coumans. L'evento è organizzato congiuntamente dalla Cancelleria del Primo Ministro del Belgio e dal COIB, ed è parte della campagna internazionale di branding del Paese "Belgium. Open for business".
Il DJ e il sassofonista
