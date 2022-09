Eurotech annuncia il primo edge AI gateway per trasporto su strada e fleet management con certificazione di sicurezza IEC 62443-4-2 e il nuovo conta-passeggeri ad alta precisione basato su AI

La combinazione del nuovo edge AI gateway DynaGATE 10-14 con il nostro middleware IoT basato su open source permette di raggiungere i più elevati livelli di sicurezza sul mercato grazie alla certificazione IEC 62443-4-2. Il nostro nuovo conta-passeggeri DynaPCN 10-30 permette di distinguere adulti, bambini, sedie a rotelle e passeggini grazie all'integrazione di modelli di intelligenza artificiale

AMARO, Italia, 22 settembre 2022 /PRNewswire/ -- Eurotech, fornitore leader di sistemi per edge computing e Internet of Things (IoT), annuncia le sue nuove soluzioni per abilitare l'Edge AI sul trasporto pubblico, certificate per essere installate su mezzi su strada e su rotaia, e per sviluppare applicazioni di nuova generazione.

dynapcn-10-30: DynaPCN 10-30 automatic passener counter dynagate-10-14-1: DynagATE 10-14 edge AI gateway

Il DynaGATE 10-14 espande il concetto tradizionale di "gateway" integrando capacità di computer vision e di accelerazione AI. È progettato per semplificare l'accesso alla strumentazione di bordo di veicoli come camion, bus o corriere, aggregando molteplici workload in un unico dispositivo. È conforme allo standard ITxPT (Information Technology for Public Transport), che punta a riformare il mercato del trasporto pubblico in linea con l'Agenda Digitale dell'Unione Europea.

Il DynaPCN 10-30 è un dispositivo che rivoluziona i sistemi APC (Automated Passenger Counting), progettato e certificato per l'installazione su veicoli di strada e ferroviari.

Carlo Tanzi, CEO di ATS Sistemi, azienda cliente che da anni utilizza i sistemi di conteggio passeggeri di Eurotech, commenta: "Abbiamo scelto il sistema di conteggio passeggeri basato su IoT di Eurotech perché garantisce elevata accuratezza e affidabilità. Abbiamo installato con successo più di 1000 sistemi PCN all'anno sui nostri mezzi per il trasporto pubblico in Italia".

"Sicurezza, efficienza e automazione del trasporto pubblico sono la chiave per creare un modello di mobilità sostenibile, anche visti i recenti aumenti del costo dell'energia" commenta Giancarlo Cutrignelli, Head of Product Management di Eurotech. "I nostri nuovi DynaGATE 10-14 e DynaPCN 10-30 sono in linea con la strategia aziendale di crescita nei mercati automotive e ferroviario e di abilitazione di applicazioni di nuova generazione in maniera scalabile, flessibile e aperta".

Con il DynaGATE 10-14 e il DynaPCN 10-30, Eurotech semplifica e riduce i costi di sviluppo delle applicazioni Edge AI nei sistemi di trasporto pubblico.

Disponibilità:

DynaGATE 10-14

Prima disponibilità per clienti selezionati: fine 2022

Produzione: Q1'23

DynaPCN 10-30

Prima disponibilità: Q4'22

Produzione: Q1'23

