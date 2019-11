Evergrande collabora con i suoi partner globali per promuovere lo sviluppo dei veicoli ad energia nuova

La cooperazione strategica tra Evergrande e i giganti automobilistici globali avviene proprio nel momento giusto. Guangzhou farà del suo meglio per fornire il servizio più conveniente, efficiente e di alta qualità e diventerà la migliore piattaforma per Evergrande e i giganti automobilistici globali per raggiungere maggiore sviluppo, ha affermato Wen Guohui, sindaco di Guangzhou.

Evergrande intende investire un totale di 45 miliardi di yuan (circa 6,42 miliardi di dollari statunitensi) nel suo settore dei veicoli ad energia nuova nei prossimi tre anni. Stabilirà dieci basi produttive in Cina, Svezia e paesi lungo One belt, one Road e svilupperà contemporaneamente 15 nuovi modelli, coprendo tutti i gradi e tipi di veicoli, secondo Hui Ka Yan, Presidente del Consiglio di Amministrazione di Evergrande Group, al vertice.

Si prevede che la società lancerà il suo veicolo ad energia nuova "Hengchi 1", nella prima metà del prossimo anno. L'intera gamma di prodotti "Hengchi" sarà completamente prodotta in serie dal 2021, ha aggiunto Hui.

Al vertice, Evergrande ha siglato accordi di cooperazione strategica con le 60 principali società mondiali di ricambi automobilistici come Bosch, Magna e ThyssenKrupp, segnando la sua creazione del più avanzato ed enorme sistema di catena di approvvigionamento di ricambi auto al mondo.

I partecipanti, tra cui Stefan Pischinger, CEO di FEV Europe GmbH, Cosimo De Carlo, CEO di EDAG Engineering Group AG e Silvio Pietro Angori, CEO di Pininfarina SpA, hanno espresso il loro ottimismo sulle prospettive di sviluppo dei veicoli ad energia nuova di Evergrande e la loro fiducia nel lavorare con Evergrande per creare veicoli ad energia nuova di qualità di classe mondiale.

In precedenza, il 15 ottobre, Evergrande ha collaborato con 15 importanti maestri del design in tutto il mondo per formare un forte team di progettazione automobilistica.

Nel 25 settembre, ha firmato accordi di cooperazione strategica con cinque importanti aziende di tecnologia di ingegneria automobilistica per ottimizzare ulteriormente il layout della catena industriale nel settore dei veicoli ad energia nuova.

Si è appreso che oltre 1.100 CEO e dirigenti di aziende leader nel settore di progettazione automobilistica, apparecchiature di produzione, componenti, motori, batterie, ecc., hanno partecipato al vertice. (Fine)

