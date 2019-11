Evergrande werkt samen met wereldwijde partners om de ontwikkeling van NEV te bevorderen

BEIJING, 13 november 2019 /PRNewswire/ -- China Evergrande Group heeft op dinsdag een topbijeenkomsten gehouden met in totaal 206 wereldwijde auto-gerelateerde bedrijven in Guangzhou, de hoofdstad van de provincie Guangdong in Zuid-China.

Er wordt opgewezen dat 206 toonaangevende bedrijven in de auto-industrie uit landen zoals Duitsland, Groot-Brittannië, Frankrijk, Oostenrijk, Italië, Spanje, Japan, enz. in de bijeenkomst aanwezig waren, inclusief 13 Top 500 bedrijven ter wereld, waardoor de topbijeenkomst een episch "feestje" in de geschiedenis van de internationale auto-industrie wordt.